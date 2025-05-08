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إقتصاد
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 100 مليار يورو
Lebanon 24
08-05-2025
|
00:09
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يستعد
الاتحاد الأوروبي
لفرض رسوم على منتجات أميركية بقيمة 100 مليار
يورو
ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها
دونالد ترامب
، في حال فشل المفاوضات، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون
وكالة فرانس برس
الأربعاء.
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وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 20% على معظم الواردات من
أوروبا
، لكنه علّق تطبيق ذلك حتى يوليو في محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري.
في الوقت الحالي لا تزال الرسوم الإضافية الأساسية بنسبة 10% التي أعلنها
ترامب
مطبقة على السلع التي يصدّرها الاتحاد الاوروبي إلى
الولايات المتحدة
، بينما تفرض
واشنطن
على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية رسوما إضافية بنسبة 25%.
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