الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 100 مليار يورو

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يستعد لفرض رسوم على منتجات أميركية بقيمة 100 مليار ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ، في حال فشل المفاوضات، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون الأربعاء.وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 20% على معظم الواردات من ، لكنه علّق تطبيق ذلك حتى يوليو في محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري.في الوقت الحالي لا تزال الرسوم الإضافية الأساسية بنسبة 10% التي أعلنها مطبقة على السلع التي يصدّرها الاتحاد الاوروبي إلى ، بينما تفرض على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية رسوما إضافية بنسبة 25%.