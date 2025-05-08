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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 100 مليار يورو

Lebanon 24
08-05-2025 | 00:09
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يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على منتجات أميركية بقيمة 100 مليار يورو ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، في حال فشل المفاوضات، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون وكالة فرانس برس الأربعاء.
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وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 20% على معظم الواردات من أوروبا، لكنه علّق تطبيق ذلك حتى يوليو في محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري.

في الوقت الحالي لا تزال الرسوم الإضافية الأساسية بنسبة 10% التي أعلنها ترامب مطبقة على السلع التي يصدّرها الاتحاد الاوروبي إلى الولايات المتحدة، بينما تفرض واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية رسوما إضافية بنسبة 25%.
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