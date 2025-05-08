استقرار أسعار النفط بعد انخفاضها وسط حالة ضبابية اقتصادية

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استقرت أسعار اليوم الخميس بعد هبوطها بأكثر من دولار في الجلسة الماضية مع تأثر معنويات المستثمرين بحالة غموض حول محادثات التجارة بين والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت لتستقر عند 61.12 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 6 سنتات، أو 0.1%، ليصل إلى 58.12 دولار للبرميل.وانخفض كلا الخامين 1.7% أمس الأربعاء إذ شكك المستثمرون في إمكانية تحقيق تقدم في محادثات التجارة المقبلة.