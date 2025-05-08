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إقتصاد

استقرار أسعار النفط بعد انخفاضها وسط حالة ضبابية اقتصادية

Lebanon 24
08-05-2025 | 01:16
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استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد هبوطها بأكثر من دولار في الجلسة الماضية مع تأثر معنويات المستثمرين بحالة غموض حول محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
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بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت لتستقر عند 61.12 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات، أو 0.1%، ليصل إلى 58.12 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين 1.7% أمس الأربعاء إذ شكك المستثمرون في إمكانية تحقيق تقدم في محادثات التجارة المقبلة.
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