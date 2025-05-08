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إقتصاد
بعد حديث ترامب عن اتفاق تجاري "كبير".. ارتفاع في سعر الجنيه الإسترليني
Lebanon 24
08-05-2025
|
02:00
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قفز
الجنيه الإسترليني
اليوم الخميس ليصعد معه الدولار
الأسترالي
بعدما قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه سيعلن عن "اتفاق تجاري كبير" في وقت لاحق اليوم وذكرت
صحيفة نيويورك تايمز
أن
بريطانيا
ستكون الدولة الموقعة.
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وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.3341 دولار بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، حتى مع توقعات واسعة النطاق بأن يخفض بنك
إنجلترا
أسعار الفائدة ربع نقطة لاحقا اليوم.
وكسب الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.6% مقابل الدولار الأميركي، وتقدم الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5%.
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