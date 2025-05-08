بعد حديث ترامب عن اتفاق تجاري "كبير".. ارتفاع في سعر الجنيه الإسترليني

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قفز اليوم الخميس ليصعد معه الدولار بعدما قال الرئيس الأميركي إنه سيعلن عن "اتفاق تجاري كبير" في وقت لاحق اليوم وذكرت أن ستكون الدولة الموقعة.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.3341 دولار بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، حتى مع توقعات واسعة النطاق بأن يخفض بنك أسعار الفائدة ربع نقطة لاحقا اليوم.وكسب الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.6% مقابل الدولار الأميركي، وتقدم الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5%.