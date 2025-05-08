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إقتصاد

بقيمة 10 مليارات دولار.. "آي إيه جي" تقترب من صفقة لشراء طائرات

Lebanon 24
08-05-2025 | 14:49
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تعتزم مجموعة "آي إيه جي" (IAG)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، توقيع صفقة لشراء نحو 30 طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، وفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع.
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تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الذي وصف بأنه انتصار مبكر لشركة بوينغ الأميركية.

وأشار المطلعون، إلى أن الصفقة قد تتضمن خياراً لطلب عدد إضافي من الطائرات مستقبلاً. كما أفاد أحدهم بأن شركة "جنرال إلكتريك" ستتولى تزويد الطائرات بمحركاتها.

وفي السياق ذاته، صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس دونالد ترامب، أن شركة طيران بريطانية لم يُفصح عن اسمها ستبرم صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لشراء طائرات بوينغ، تزامنًا مع الإعلان عن اتفاق تجاري شامل بين البلدين. (بلومبرغ)
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