بقيمة 10 مليارات دولار.. "آي إيه جي" تقترب من صفقة لشراء طائرات

تعتزم مجموعة "آي إيه جي" (IAG)، المالكة للخطوط الجوية "بريتش إيروايز"، توقيع صفقة لشراء نحو 30 طائرة من طراز " "، وفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع.

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تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاتفاق التجاري الأخير بين والمملكة المتحدة، الذي وصف بأنه انتصار مبكر لشركة الأميركية.



وأشار المطلعون، إلى أن الصفقة قد تتضمن خياراً لطلب عدد إضافي من الطائرات مستقبلاً. كما أفاد أحدهم بأن شركة "جنرال إلكتريك" ستتولى تزويد الطائرات بمحركاتها.



وفي السياق ذاته، صرّح ، خلال مشترك مع ، أن شركة طيران بريطانية لم يُفصح عن اسمها ستبرم صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لشراء طائرات بوينغ، تزامنًا مع الإعلان عن اتفاق تجاري شامل بين البلدين. (بلومبرغ)