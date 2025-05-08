21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
4
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بقيمة 10 مليارات دولار.. "آي إيه جي" تقترب من صفقة لشراء طائرات
Lebanon 24
08-05-2025
|
14:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم مجموعة "آي إيه جي" (IAG)، المالكة للخطوط الجوية
البريطانية
"بريتش إيروايز"، توقيع صفقة لشراء نحو 30 طائرة من طراز "
بوينغ 787 دريملاينر
"، وفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع.
Advertisement
تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاتفاق التجاري الأخير بين
الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة، الذي وصف بأنه انتصار مبكر لشركة
بوينغ
الأميركية.
وأشار المطلعون، إلى أن الصفقة قد تتضمن خياراً لطلب عدد إضافي من الطائرات مستقبلاً. كما أفاد أحدهم بأن شركة "جنرال إلكتريك" ستتولى تزويد الطائرات بمحركاتها.
وفي السياق ذاته، صرّح
وزير التجارة
هوارد لوتنيك
، خلال
مؤتمر صحفي
مشترك مع
الرئيس دونالد ترامب
، أن شركة طيران بريطانية لم يُفصح عن اسمها ستبرم صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لشراء طائرات بوينغ، تزامنًا مع الإعلان عن اتفاق تجاري شامل بين البلدين. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة إلى قطر مقابل نحو 1.96 مليار دولار
Lebanon 24
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة إلى قطر مقابل نحو 1.96 مليار دولار
09/05/2025 01:33:13
09/05/2025 01:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تعلن الاتفاق على شراء "ويز" للأمن السيبراني مقابل 32 مليار دولار
Lebanon 24
"غوغل" تعلن الاتفاق على شراء "ويز" للأمن السيبراني مقابل 32 مليار دولار
09/05/2025 01:33:13
09/05/2025 01:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: تركيا فقدت 10 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي بسبب الرسوم الأميركية
Lebanon 24
بلومبرغ: تركيا فقدت 10 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي بسبب الرسوم الأميركية
09/05/2025 01:33:13
09/05/2025 01:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع العراقي لسكاي نيوز عربية: تعاقدنا مع فرنسا لشراء 12مروحية من طراز " كركال" ورادارات من نوع "جي إم 200" للدفاع الجوي
Lebanon 24
وزير الدفاع العراقي لسكاي نيوز عربية: تعاقدنا مع فرنسا لشراء 12مروحية من طراز " كركال" ورادارات من نوع "جي إم 200" للدفاع الجوي
09/05/2025 01:33:13
09/05/2025 01:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع
15:31 | 2025-05-08
08/05/2025 03:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بتكوين تتجاوز 100 ألف دولار
Lebanon 24
بتكوين تتجاوز 100 ألف دولار
15:20 | 2025-05-08
08/05/2025 03:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق تجاري يدفع "وول ستريت" للارتفاع
Lebanon 24
اتفاق تجاري يدفع "وول ستريت" للارتفاع
15:16 | 2025-05-08
08/05/2025 03:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق تجاري "تاريخي" بين واشنطن ولندن
Lebanon 24
اتفاق تجاري "تاريخي" بين واشنطن ولندن
12:06 | 2025-05-08
08/05/2025 12:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تنهار المالية الأميركية؟ نائبة جمهورية تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
هل تنهار المالية الأميركية؟ نائبة جمهورية تدق ناقوس الخطر
10:55 | 2025-05-08
08/05/2025 10:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حماتي السبب".. بعد تعرّضها للانتقاد بأن ملابسها لا تتناسب مع عمرها هكذا ردت أبنة أصالة (فيديو)
Lebanon 24
"حماتي السبب".. بعد تعرّضها للانتقاد بأن ملابسها لا تتناسب مع عمرها هكذا ردت أبنة أصالة (فيديو)
23:44 | 2025-05-07
07/05/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. ببطن منتفخ مذيعة أخبار الـ mtv تكشف عن حملها للمرة الثانية بطفلة (صور)
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. ببطن منتفخ مذيعة أخبار الـ mtv تكشف عن حملها للمرة الثانية بطفلة (صور)
03:48 | 2025-05-08
08/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بوضعيات جريئة.. بسمة بوسيل تخوض هذه التجربة للمرة الأولى (صور وفيديو)
Lebanon 24
أطلت بوضعيات جريئة.. بسمة بوسيل تخوض هذه التجربة للمرة الأولى (صور وفيديو)
02:29 | 2025-05-08
08/05/2025 02:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ركع أمامها وقبلها.. هكذا احتفلت سارة أبي كنعان ووسام فارس بعيد زواجهما الأول (فيديو)
Lebanon 24
ركع أمامها وقبلها.. هكذا احتفلت سارة أبي كنعان ووسام فارس بعيد زواجهما الأول (فيديو)
02:44 | 2025-05-08
08/05/2025 02:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حبنا يستحق القتال".. باسل خياط يعترف لممثلة لبنانية "بحبه"
Lebanon 24
"حبنا يستحق القتال".. باسل خياط يعترف لممثلة لبنانية "بحبه"
10:12 | 2025-05-08
08/05/2025 10:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:31 | 2025-05-08
أسعار النفط ترتفع
15:20 | 2025-05-08
بتكوين تتجاوز 100 ألف دولار
15:16 | 2025-05-08
اتفاق تجاري يدفع "وول ستريت" للارتفاع
12:06 | 2025-05-08
اتفاق تجاري "تاريخي" بين واشنطن ولندن
10:55 | 2025-05-08
هل تنهار المالية الأميركية؟ نائبة جمهورية تدق ناقوس الخطر
10:00 | 2025-05-08
وزير الزراعة: لا تساهل مع فوضى الصيد البحري
فيديو
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
Lebanon 24
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
12:09 | 2025-05-08
09/05/2025 01:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
13:24 | 2025-05-08
09/05/2025 01:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
12:19 | 2025-05-08
09/05/2025 01:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24