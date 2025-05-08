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إقتصاد

بتكوين تتجاوز 100 ألف دولار

Lebanon 24
08-05-2025 | 15:20
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سجلت عملة بتكوين المشفرة قفزة قوية خلال تعاملات الخميس، 8 أيار، لتتجاوز مجددًا حاجز 100 ألف دولار، محققة أعلى مستوى لها منذ شباط الماضي.

وارتفعت بتكوين بأكثر من 4% خلال 24 ساعة لتصل إلى نحو 100,800 دولار، وفقًا لبيانات "كوين متريكس"، مدفوعة بموجة من التفاؤل في الأسواق.
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وجاء الارتفاع عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيها إلى اتفاق تجاري مبدئي مع المملكة المتحدة، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية والأسهم.
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