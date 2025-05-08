بتكوين تتجاوز 100 ألف دولار

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سجلت عملة بتكوين المشفرة قفزة قوية خلال تعاملات الخميس، 8 أيار، لتتجاوز مجددًا حاجز 100 ألف دولار، محققة أعلى مستوى لها منذ شباط الماضي.وارتفعت بتكوين بأكثر من 4% خلال 24 ساعة لتصل إلى نحو 100,800 دولار، وفقًا لبيانات " متريكس"، مدفوعة بموجة من التفاؤل في الأسواق.وجاء الارتفاع عقب تصريحات للرئيس الأميركي أشار فيها إلى اتفاق تجاري مبدئي مع المتحدة، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية والأسهم.