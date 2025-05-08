أسعار النفط ترتفع

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ارتفعت أسعار بشكل ملحوظ خلال تعاملات الخميس، 8 أيار، مدعومة بالتفاؤل بشأن انفراجة محتملة في المحادثات التجارية بين والصين، إضافة إلى إعلان أول اتفاق تجاري لإدارة الرئيس الأميركي مع المتحدة.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.72 دولار أو 2.81% لتغلق عند 62.84 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 1.84 دولار أو 3.17% ليصل إلى 59.91 دولارًا للبرميل. (cnbc)