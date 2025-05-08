أسعار الذهب إلى ارتفاع جديد

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زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3309.39 دولار للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3314.20 دولار.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو اثنين بالمئة في الجلسة الماضية إلى 3288.39 دولار بعد أن أعلن الرئيس الأميركي عن اتفاق تجاري مع . (سكاي نيوز)