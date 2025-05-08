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إقتصاد

أسعار الذهب إلى ارتفاع جديد

Lebanon 24
08-05-2025 | 23:15
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس عقب انخفاضه في الجلسة الماضية، بينما تترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة مطلع الأسبوع المقبل.
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زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3309.39 دولار للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3314.20 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو اثنين بالمئة في الجلسة الماضية إلى 3288.39 دولار بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا. (سكاي نيوز)
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