مرحلة جديدة وتراجع.. هل تنخفض الرسوم الأميركية قريبًا؟

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تدرس خفضاً كبيراً للرسوم الجمركية على السلع ، خلال محادثات تجارية مرتقبة نهاية هذا الأسبوع في ، في محاولة لتهدئة التوترات التجارية وتخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة.ووفقاً لأشخاص مطلعين على التحضيرات، فإن الوفد الأميركي بقيادة ، سيبحث مع نظيره الصيني برئاسة خه ليفينغ، إمكانية تقليص الرسوم إلى ما دون 60%. واعتبرت المصادر أن هذا التخفيض قد يتم تنفيذه أوائل الأسبوع المقبل، في حال إحراز تقدم ملحوظ.غير أن المحادثات التي ستُعقد على مدى يومين، يُتوقع أن تكون استكشافية الطابع، مع تركيز على عرض المظالم المتبادلة أكثر من التوصل إلى حلول حاسمة، وسط عدم وجود ضمانات بخفض قريب للرسوم.وتشمل أولويات في الحوار، السعي لإلغاء القيود تصدير العناصر الأرضية النادرة الحيوية للصناعات التكنولوجية، فضلاً عن إحراز تقدم في ملف أزمة الفنتانيل، وسط مباحثات منفصلة مرتقبة لتقليص صادرات من مكونات هذا المخدر القاتل.ورفضت ومكتب الممثل التجاري الأميركي التعليق، بينما قال المتحدث باسم ، كوش ديساي، إن "الهدف الوحيد من هذه المحادثات هو دفع أجندة الاقتصادية نحو علاقات تجارية عادلة ومتوازنة"، نافياً وجود أرقام مستهدفة محددة للرسوم. (بلومبرغ)