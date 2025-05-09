صادرات الصين تهبط 21% إلى أميركا

Advertisement

ارتفعت الصادرات أكثر مما كان متوقعاً رغم الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى خلال الشهر الأول بعد أن فرض الرئيس تعريفات جمركية تتجاوز 100% على السلع الصينية، مما شكل دعماً لاقتصاد محلي بات يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي.ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 8.1% الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 2%. في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 0.2%، وبالتالي بلغ الفائض التجاري 96 مليار دولار، حسب بيانات صادرة عن يوم الجمعة.انخفضت صادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 21% بعد فرض الرسوم الجمركية في أوائل نيسان، في حين ارتفعت الصادرات إلى الدول العشر في جنوب ضمن مجموعة "آسيان" بنسبة 21%، وزادت الصادرات إلى بنسبة 8%. (بلومبرغ)