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إقتصاد

صادرات الصين تهبط 21% إلى أميركا

Lebanon 24
09-05-2025 | 02:46
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ارتفعت الصادرات الصينية أكثر مما كان متوقعاً رغم الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الأول بعد أن فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية تتجاوز 100% على السلع الصينية، مما شكل دعماً لاقتصاد محلي بات يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي.
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 ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 8.1% الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 2%. في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 0.2%، وبالتالي بلغ الفائض التجاري 96 مليار دولار، حسب بيانات صادرة عن هيئة الجمارك يوم الجمعة.

 انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 21% بعد فرض الرسوم الجمركية في أوائل نيسان، في حين ارتفعت الصادرات إلى الدول العشر في جنوب شرق آسيا ضمن مجموعة "آسيان" بنسبة 21%، وزادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8%. (بلومبرغ)
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