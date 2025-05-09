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إقتصاد
صادرات الصين تهبط 21% إلى أميركا
Lebanon 24
09-05-2025
|
02:46
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ارتفعت الصادرات
الصينية
أكثر مما كان متوقعاً رغم الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى
الولايات المتحدة
خلال الشهر الأول بعد أن فرض الرئيس
دونالد ترمب
تعريفات جمركية تتجاوز 100% على السلع الصينية، مما شكل دعماً لاقتصاد محلي بات يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي.
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ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 8.1% الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 2%. في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 0.2%، وبالتالي بلغ الفائض التجاري 96 مليار دولار، حسب بيانات صادرة عن
هيئة الجمارك
يوم الجمعة.
انخفضت صادرات
الصين
إلى الولايات المتحدة بنسبة 21% بعد فرض الرسوم الجمركية في أوائل نيسان، في حين ارتفعت الصادرات إلى الدول العشر في جنوب
شرق آسيا
ضمن مجموعة "آسيان" بنسبة 21%، وزادت الصادرات إلى
الاتحاد الأوروبي
بنسبة 8%. (بلومبرغ)
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