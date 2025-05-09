سلام التقى وفد البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

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بحث الدكتور مع مدير الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الدكتور خليل دينغزلي في السبل الآيلة لاستمرار البنك الاوروبي في دعم القطاع الثقافي لاسيما مشاريع الوزارة والمؤسسات الثقافية.وقال دينغزلي اثر زيارته لوزير الثقافة في مكتبه في المكتبة الوطنية- : "في الحقيقة لقد تشرفت اليوم بلقاء الوزير سلامة وكانت مناسبة استعرضنا خلالها الوضع في لبنان وبخاصة في ما يتعلق بالاصلاحات والمحادثات الجارية بهذا الصدد ،واستمعت من الوزير الى ما تم انجازه حتى الان ونحن رحبنا بانجاز المرحلة الاولى من الإصلاحات ونأمل ان نستمر الجهود لنتمكن من وضع لبنان على المسار الصحيح للاصلاحات وإعادة الثقة بينه والمجتمع الدولي".واضاف :"كذلك تطرقنا إلى المواضيع الثقافية وعلى وجه الخصوص دعم البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان والناشطة في المجال الثقافي، والى برنامج الوزير الثقافي وطروحاته ورؤيته المستقبلية لهذا القطاع ، لذا تم الاتفاق على استكمال المحادثات،وعقد إجتماعات لاحقة من اجل الاستفادة من استمرار دعم البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية للبنان ولاسيما .