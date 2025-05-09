شركة عالميّة شهيرة تستعدّ لتسريح آلاف الموظفين

تعتزم شركة "باناسونيك" خفض عدد الموظفين بواقع عشرة آلاف موظف في إطار حملة لزيادة الأرباح عن طريق التخلص من العمليات التي لا تُحقّق نموا.



وقالت الشركة إن خفض الوظائف يستهدف خمسة آلاف موظف في ومثلها خارج البلاد، في الشركات الموحدة، وفي الأغلب سوف يتم تنفيذ هذه الخطة خلال السنة المالية الحالية، بحسب وكالة Bloomberg. (سكاي نيوز)

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