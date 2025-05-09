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إقتصاد

الهيئات الإقتصادية زارت حاكم مصرف لبنان والبحث تركز على التعافي المالي

Lebanon 24
09-05-2025 | 08:15
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زارت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مكتبه في المصرف المركزي، وتم خلال اللقاء التباحث في الأوضاع النقدية والمصرفية.
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وأوضح بيان للهيئات ، "ان سعيد عرض  خلال الإجتماع منهجيته ورؤيته لمعالجة وحل المشاكل الموجودة، إن كان بالنسبة للفجوة المالية والودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة جلوس الأطراف التي تتحمل مسؤولية الخسائر المالية، دولة ومصرف لبنان ومصارف، على طاولة واحدة والإتفاق على حل واقعي يمكن تنفيذه.

كما شدد سعيد على ضرورة التقدم سريعاً في هذا المجال، إنصافاً للمودعين، ولتعافي القطاع المصرفي والمالي، والنهوض بالإقتصاد الوطني، مشيراً الى وجود تصور حول هذا الموضوع سيتم طرحه قريباً.

ورَكَّز سعيد على تمسكه الى أبعد الحدود بإستقلالية مصرف لبنان، والقيام بوظائفه حصراً لا زيادةً ولا نقصاناً".

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