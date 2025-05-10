النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية

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ارتفعت أسعار في جلسة الجمعة 2% وحققت أول مكاسب أسبوعية منذ منتصف نيسان وسط تفاؤل إزاء الاتفاق التجاري بين أميركا وبريطانيا ومحادثات بين وبكين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أي 1.7%، 63.91 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب الوسيط الأميركي 1.11 دولار، أي نحو 1.9% إلى 61.02 دولار عند التسوية.وحقق كلا الخامين مكاسب أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع.