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إقتصاد

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية

Lebanon 24
10-05-2025 | 02:48
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ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة 2% وحققت أول مكاسب أسبوعية منذ منتصف نيسان وسط تفاؤل إزاء الاتفاق التجاري بين أميركا وبريطانيا ومحادثات بين واشنطن وبكين.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أي 1.7%، 63.91 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار، أي نحو 1.9% إلى 61.02 دولار عند التسوية.

وحقق كلا الخامين مكاسب أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع.
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