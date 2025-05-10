وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية قبيل محادثات بين أميركا والصين

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وتكبدت مؤشرات الرئيسية خسائر طفيفة على مدار الأسبوع.



وقال إنه يتعين على فتح سوقها أمام ، وإن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على السلع "تبدو مناسبة". أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع على انخفاض في جلسة الجمعة مع تقييم المستثمرين تصريحات بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على قبيل محادثات تجارية بين البلدين مطلع الأسبوع المقبل.وتكبدت مؤشرات الرئيسية خسائر طفيفة على مدار الأسبوع.وقال إنه يتعين على فتح سوقها أمام ، وإن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على السلع "تبدو مناسبة".

وتُمثل هذه التصريحات أول إشارة من ترامب لتغيير الرسوم التي تبلغ حاليًا 145%.



وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.62 نقطة أو 0.08% ليغلق عند 5659.32 نقطة.



وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 2.38 نقطة أو 0.01% إلى 17925.76 نقطة.



ونزل المؤشر الصناعي 129.89 نقطة أو 0.31% إلى 41238.56 نقطة.