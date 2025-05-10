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إقتصاد

وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية قبيل محادثات بين أميركا والصين

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:38
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أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع على انخفاض في جلسة الجمعة مع تقييم المستثمرين تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين قبيل محادثات تجارية بين البلدين مطلع الأسبوع المقبل.
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وتكبدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية خسائر طفيفة على مدار الأسبوع.

وقال ترامب إنه يتعين على بكين فتح سوقها أمام الولايات المتحدة، وإن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على السلع الصينية "تبدو مناسبة".
وتُمثل هذه التصريحات أول إشارة من ترامب لتغيير الرسوم التي تبلغ حاليًا 145%.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.62 نقطة أو 0.08% ليغلق عند 5659.32 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 2.38 نقطة أو 0.01% إلى 17925.76 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 129.89 نقطة أو 0.31% إلى 41238.56 نقطة.
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