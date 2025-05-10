تجاوزت الـ100 ألف دولار... البيتكوين تحقق أرقامًا قياسية!

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وسجلت البيتكوين 103,133 دولارًا أميركيًا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بلغت 5.84%، ما جعل أكبر عملة مشفرة في العالم تعود إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في كانون الثاني والذي تجاوز 109 آلاف دولار.في الوقت ذاته، ارتفعت عملة إيثر المشفرة بأكثر من 14%، لتصل إلى 2050.46 دولارًا، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر آذار.