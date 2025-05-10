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إقتصاد

تجاوزت الـ100 ألف دولار... البيتكوين تحقق أرقامًا قياسية!

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:35
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تخطّت عملة البيتكوين حاجز الـ100 ألف دولار مساء الخميس، وصولاً إلى 103 آلاف دولار للمرة الأولى منذ أوائل شباط، مدفوعة باتفاق واسع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما يشير إلى احتمال انحسار الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية دول العالم.
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وسجلت البيتكوين 103,133 دولارًا أميركيًا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بلغت 5.84%، ما جعل أكبر عملة مشفرة في العالم تعود إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في كانون الثاني والذي تجاوز 109 آلاف دولار.

في الوقت ذاته، ارتفعت عملة إيثر المشفرة بأكثر من 14%، لتصل إلى 2050.46 دولارًا، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر آذار.
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