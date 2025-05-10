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إقتصاد
افرام بحث مع البخاري في تفعيل الاقتصاد والسياحة بين البلدين
Lebanon 24
10-05-2025
|
07:55
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"
مشروع وطن
الإنسان" النائب
نعمة افرام
على حسابه على منصّة اكس: "التقيت
سعادة
السفير
وليد البخاري
في جلسة مميّزة وعميقة كعادتها، ناقشنا خلالها أهمية إعادة السياحة السعوديّة الى
لبنان
وتفعيل العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين".
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وتابع:"إذا نجحنا هذا الصيف في استقطاب ٣٠٠ ألف سائح سعوديّ، فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من ٥ مليار دولار، وهو أمر حيوي في ظلّ الظروف الحالية".
وختم افرام:" تطرّقنا أيضاً إلى ملف الصادرات اللبنانيّة إلى
المملكة
، ونأمل في أن تحمل الأشهر المقبلة أخباراً إيجابية في هذا المجال". (الوكالة الوطنية)
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