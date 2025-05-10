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إقتصاد

افرام بحث مع البخاري في تفعيل الاقتصاد والسياحة بين البلدين

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:55
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة اكس: "التقيت سعادة السفير وليد البخاري في جلسة مميّزة وعميقة كعادتها، ناقشنا خلالها أهمية إعادة السياحة السعوديّة الى لبنان وتفعيل العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين". 
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وتابع:"إذا نجحنا هذا الصيف في استقطاب ٣٠٠ ألف سائح سعوديّ، فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من ٥ مليار دولار، وهو أمر حيوي في ظلّ الظروف الحالية". 

وختم افرام:" تطرّقنا أيضاً إلى ملف الصادرات اللبنانيّة إلى المملكة، ونأمل في أن تحمل الأشهر المقبلة أخباراً إيجابية في هذا المجال". (الوكالة الوطنية)
 
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