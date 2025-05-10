افرام بحث مع البخاري في تفعيل الاقتصاد والسياحة بين البلدين

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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل" الإنسان" النائب على حسابه على منصّة اكس: "التقيت السفير في جلسة مميّزة وعميقة كعادتها، ناقشنا خلالها أهمية إعادة السياحة السعوديّة الى وتفعيل العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين".وتابع:"إذا نجحنا هذا الصيف في استقطاب ٣٠٠ ألف سائح سعوديّ، فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من ٥ مليار دولار، وهو أمر حيوي في ظلّ الظروف الحالية".وختم افرام:" تطرّقنا أيضاً إلى ملف الصادرات اللبنانيّة إلى ، ونأمل في أن تحمل الأشهر المقبلة أخباراً إيجابية في هذا المجال". (الوكالة الوطنية)