قفزة اقتصادية.. التجارة بين الإمارات واليابان تسجّل نموًا لافتًا

سجّل التبادل التجاري بين الإمارات واليابان ارتفاعًا بنسبة 4.8% ليصل إلى 49.7 مليار دولار (182.4 مليار درهم) خلال عام 2024، مقارنة بـ47.4 مليار دولار (174 مليار درهم) في عام 2023، ما يعكس النمو المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي كلمته خلال افتتاح منتدى أبوظبي للاستثمار الذي أُقيم يوم الجمعة في طوكيو، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: ستشهد الشراكة بين دولة الإمارات واليابان المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومةً بعدة عوامل مثل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، المتوقع إنجازها خلال العام الجاري. وتتيح الاتفاقية المزيد من الفرص في مختلف القطاعات، وتعزز تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إضافةً إلى فتح أسواق جديدة للشركات اليابانية والإماراتية".