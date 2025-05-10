اتفاقيات تصديرية جديدة بين السعودية والولايات المتحدة

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نظّمت هيئة تنمية الصادرات (الصادرات السعودية) بعثة تجارية مكونة من 34 شركة محلية إلى الأميركية بالتعاون مع السعودي - الأميركي، وبمشاركة والثروة المعدنية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، شملت مدينتَي ونيويورك، خلال الفترة من 5 إلى 8 أيار الجاري، أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات التصديرية ومذكرات التفاهم بين الجانبين.وجاءت الخطوة ضمن جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية المستمرة لتعزيز الصادرات غير النفطية وفتح جديدة للتعاون التجاري مع الواعدة. وشارك في البعثة شركات سعودية من قطاعات متنوعة، منها: الأغذية، ومواد البناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية، حيث التقت بعدد من المستوردين ، من خلال عقد لقاءات ثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال.وتضمنت البعثة زيارات ميدانية لكبرى الشركات في قطاع مواد البناء وشركات توزيع الأغذية؛ بهدف تقييم مدى الإقبال على المنتجات السعودية ودراسة توجهات المستهلكين في السوق الأميركية. (الشرق الأوسط)