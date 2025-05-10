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إقتصاد

اتفاقيات تصديرية جديدة بين السعودية والولايات المتحدة

Lebanon 24
10-05-2025 | 15:00
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نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بعثة تجارية مكونة من 34 شركة محلية إلى الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، وبمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، شملت مدينتَي ديترويت ونيويورك، خلال الفترة من 5 إلى 8 أيار الجاري، أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات التصديرية ومذكرات التفاهم بين الجانبين.
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وجاءت الخطوة ضمن جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية المستمرة لتعزيز الصادرات غير النفطية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة. وشارك في البعثة شركات سعودية من قطاعات متنوعة، منها: الأغذية، ومواد البناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية، حيث التقت بعدد من المستوردين الأميركيين، من خلال عقد لقاءات ثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال.

وتضمنت البعثة زيارات ميدانية لكبرى الشركات في قطاع مواد البناء وشركات توزيع الأغذية؛ بهدف تقييم مدى الإقبال على المنتجات السعودية ودراسة توجهات المستهلكين في السوق الأميركية. (الشرق الأوسط)
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