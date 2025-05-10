الصين تسجل تراجعًا في التضخم السنوي للشهر الثالث تواليًا

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أعلنت السبت أن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أبريل، ما يعكس تحديات مستمرة يواجهها المسؤولون في محاولاتهم لإنعاش الاقتصاد المتباطئ بسبب ضعف الإنفاق وحرب تجارية شرسة مع .ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ السنوات الأخيرة من ضغوط انكماشية. وتعيق الأزمة المستمرة في قطاع العقارات والرياح التجارية المعاكسة مع واشنطن، النمو الاقتصادي.وجاءت الأرقام الأخيرة قبيل اجتماع لكبار المسؤولين الاقتصاديين من الصين والولايات المتحدة في السبت، قد يوفر مخرجًا محتملاً للحرب التجارية عالية المخاطر التي أطلقها ، وفق ما نقلته وكالة فران س برس.وتبلغ التعرفة الجمركية الأميركية على الواردات 145%، وتصل بعض الرسوم التراكمية إلى 245%.وألمح الجمعة إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% إلى 80%، علمًا بأن طالبت بإلغاء كامل للرسوم التي تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الصيني.وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات الصادرة السبت، بعد انخفاضه في شباط وأذار.وجاءت الأرقام متماشية مع توقعات " " بانخفاض بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وتوافقت مع الانخفاض الطفيف المُسجل في . وقالت الخبيرة في للإحصاء دونغ ليجوان السبت في بيان حول الأرقام إن العوامل الاقتصادية التي تأتي من خارج الصين "لها تأثير هبوطي على الأسعار في بعض القطاعات".وقال تشيوي ، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها، في مذكرة إن "الصين لا تزال تواجه ضغوطًا انكماشية مستمرة".وأضاف تشانغ أن شدة العوامل المساهمة "قد تزداد في الأشهر المقبلة مع احتمال ضعف الصادرات"، معتبرًا أن "سياسة مالية أكثر استباقية ضرورية لتعزيز الطلب المحلي". (العربية)