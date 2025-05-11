مشروع كبير يتعلق بالكهرباء في الكويت

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وأوضح المخيزيم، في تصريحات لوكالة " " على هامش مؤتمر للطاقة المستدامة، أن المشروع من المتوقع أن يدخل الخدمة في عام 2028، في حين لا تزال تكلفته قيد الدراسة.ويأتي هذا الإعلان في ظل تحديات كبيرة يواجهها قطاع الكهرباء في ، لا سيما خلال أشهر الصيف، حيث اضطرت السلطات العام الماضي إلى تطبيق انقطاعات مبرمجة للتيار الكهربائي في بعض المناطق نتيجة الضغط على الشبكة وارتفاع درجات الحرارة.وكانت الحكومة قد خفضت في أبريل الماضي إمدادات الكهرباء في عدد من المناطق الزراعية والصناعية، بسبب تزايد الطلب وتزامنه مع أعمال صيانة في محطات التوليد. وتُحذر الجهات المختصة منذ أزمة كهرباء وشيكة، في ظل التباطؤ في إنشاء محطات جديدة، واستمرار الدعم الحكومي الكبير لأسعار الكهرباء، ما يحدّ من فعالية دعوات ترشيد الاستهلاك.وسيُنفذ المشروع على مراحل، بعضها عبر هيئة ، والبعض الآخر بالتعاون مع الحكومة ، في إطار اتفاق مشترك لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 3500 ميغاواط. (بلومبرغ)