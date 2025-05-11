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إقتصاد
مشروع كبير يتعلق بالكهرباء في الكويت
Lebanon 24
11-05-2025
|
12:27
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أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
الكويتي
، صبيح المخيزيم، أن بلاده ستبدأ خلال العام الجاري تنفيذ مشروع "الشقايا" لإنتاج الطاقة الكهربائية، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط، ما يمثل نحو 26 إلى 27% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.
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وأوضح المخيزيم، في تصريحات لوكالة "
رويترز
" على هامش مؤتمر للطاقة المستدامة، أن المشروع من المتوقع أن يدخل الخدمة في عام 2028، في حين لا تزال تكلفته قيد الدراسة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تحديات كبيرة يواجهها قطاع الكهرباء في
الكويت
، لا سيما خلال أشهر الصيف، حيث اضطرت السلطات العام الماضي إلى تطبيق انقطاعات مبرمجة للتيار الكهربائي في بعض المناطق نتيجة الضغط على الشبكة وارتفاع درجات الحرارة.
وكانت الحكومة قد خفضت في أبريل الماضي إمدادات الكهرباء في عدد من المناطق الزراعية والصناعية، بسبب تزايد الطلب وتزامنه مع أعمال صيانة في محطات التوليد. وتُحذر الجهات المختصة منذ
سنوات من
أزمة كهرباء وشيكة، في ظل التباطؤ في إنشاء محطات جديدة، واستمرار الدعم الحكومي الكبير لأسعار الكهرباء، ما يحدّ من فعالية دعوات ترشيد الاستهلاك.
وسيُنفذ المشروع على مراحل، بعضها عبر هيئة
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
، والبعض الآخر بالتعاون مع الحكومة
الصينية
، في إطار اتفاق مشترك لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 3500 ميغاواط. (بلومبرغ)
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