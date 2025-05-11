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إقتصاد

هكذا ضاعفت "MBC" أرباحها

Lebanon 24
11-05-2025 | 14:00
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سجلت مجموعة "إم بي سي" قفزة في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025، بعدما تضاعف صافي الربح ليصل إلى 263.5 مليون ريال، مقارنة بـ121.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
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جاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 65%، بدعم رئيسي من ارتفاع عوائد الإعلانات والإيرادات الرقمية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، الذي تزامن بالكامل مع الربع الأول من العام الحالي، مقابل 20 يوماً فقط من رمضان في الفترة المماثلة من 2024.
 
كما استفادت المجموعة من زيادة ملحوظة في إيرادات البث والخدمات التقنية. (بلومبرغ)
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