هكذا ضاعفت "MBC" أرباحها

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سجلت مجموعة "إم بي سي" قفزة في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025، بعدما تضاعف الربح ليصل إلى 263.5 مليون ، مقارنة بـ121.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.جاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 65%، بدعم رئيسي من ارتفاع عوائد الإعلانات والإيرادات الرقمية، لا سيما خلال شهر المبارك، الذي تزامن بالكامل مع الربع الأول من العام الحالي، مقابل 20 يوماً فقط من رمضان في الفترة المماثلة من 2024.