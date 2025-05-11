أرقام البيتكوين إلى ارتفاع جديد

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ارتفع سعر بيتكوين إلى 104,602 بنسبة 1.32%، وسط الحديث عن تقدم في المفاوضات التجارية مع .وتجري والصين مفاوضات بالغة الأهمية في فيلا سالادين بجنيف، حيث انخرط ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في مناقشات تجارية استمرت 10 ساعات. (cnbc)