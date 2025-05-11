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إقتصاد

أرقام البيتكوين إلى ارتفاع جديد

Lebanon 24
11-05-2025 | 16:09
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ارتفع سعر بيتكوين إلى 104,602 بنسبة 1.32%، وسط الحديث عن تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين.
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وتجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات بالغة الأهمية في فيلا سالادين بجنيف، حيث انخرط وزير الخزانة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في مناقشات تجارية استمرت 10 ساعات. (cnbc)
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