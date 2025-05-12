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إقتصاد
ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
12-05-2025
|
00:41
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سجلت أسعار
النفط
ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد أن أشاد الجانبان في محادثات تجارية بين
الولايات المتحدة
والصين في مطلع الأسبوع بالتقدم الذي أحرزاه، الأمر الذي دعم معنويات السوق بأن أكبر مستهلكين للخام في العالم ربما يتجهان نحو حل نزاعهما التجاري.
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وبحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 64.18 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط 28 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.30 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة
رويترز
.
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