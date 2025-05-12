ارتفاع في أسعار النفط

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سجلت أسعار ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد أن أشاد الجانبان في محادثات تجارية بين والصين في مطلع الأسبوع بالتقدم الذي أحرزاه، الأمر الذي دعم معنويات السوق بأن أكبر مستهلكين للخام في العالم ربما يتجهان نحو حل نزاعهما التجاري.وبحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 64.18 دولار للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط 28 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.30 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة .