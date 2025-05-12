Advertisement

إقتصاد

ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
12-05-2025 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1359138-638826327988451669.jpg
Doc-P-1359138-638826327988451669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد أن أشاد الجانبان في محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع بالتقدم الذي أحرزاه، الأمر الذي دعم معنويات السوق بأن أكبر مستهلكين للخام في العالم ربما يتجهان نحو حل نزاعهما التجاري.
Advertisement

وبحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 64.18 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.30 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط بعد موجة بيع أعقبت مخاوف بشأن الإمدادات
lebanon 24
12/05/2025 11:14:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية.. ارتفاع أسعار النفط
lebanon 24
12/05/2025 11:14:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط رغم المخاوف الاقتصادية
lebanon 24
12/05/2025 11:14:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع
lebanon 24
12/05/2025 11:14:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:01 | 2025-05-12
03:48 | 2025-05-12
03:13 | 2025-05-12
02:33 | 2025-05-12
02:07 | 2025-05-12
01:06 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24