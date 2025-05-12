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إقتصاد

مرفأ طرابلس استقبل السفينة العملاقة CMA CGM COBALT

Lebanon 24
12-05-2025 | 13:13
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وصلت الى مرفأ طرابلس السفينة العملاقة "CMA CGM COBALT" ورست في حوض الحاويات، في زيارة هي الأولى من نوعها لسفينة بهذه المواصفات التقنية والحجم إلى المرفأ، "ما يُعدّ مؤشرًا واضحًا على الثقة الكبرى لشركات الملاحة العالمية بقدرات هذا المرفق الحيوي"، بحسب بيان لادارة المرفأ.
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وتعتبر  "CMA CGM COBALT" من أحدث سفن الحاويات في العالم، إذ صنعت عام 2025، ويبلغ طولها الإجمالي 335 مترًا، وعرضها 51 مترًا، وهي قادرة على نقل نحو 13,000 حاوية قياسية (TEU)، أي ما يعادل نحو 6,500 حاوية فعلية. وقد خصّصت السفينة في زيارتها الأولى إلى مرفأ طرابلس ما مجموعه 1,187 حاوية قياسية (638 حاوية فعلية) لتفريغها على رصيف المرفأ.

وأوضح مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أن " سفينة CMA CGM COBALT مزوّدة بنظام دفع يعمل بالميثانول، ما يجعلها صديقة للبيئة ويساهم بشكل مباشر في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، انسجامًا مع التوجّه العالمي نحو الملاحة البحرية المستدامة".

وأضاف: "إن استقبال مرفأ طرابلس لسفينة بهذه المواصفات يُعدّ سابقة بحد ذاتها، ويؤكد الإمكانات التشغيلية العالية للمرفأ، وقدرته على التعامل مع أحدث السفن وأكثرها تطورًا على مستوى العالم".

واعتبر أن "هذه الخطوة تكرّس موقع مرفأ طرابلس كمركز استراتيجي إقليمي في مجال شحن وتفريغ الحاويات، في ظل منافسة إقليمية متزايدة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتعزيز مكانة المرفأ واستقطاب المزيد من الخطوط البحرية العالمية".

وتعتبر هذه الزيارة "فاتحة لتعاون مستمر مع شركة CMA CGM، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، والتي كانت قد رفعت وتيرة نشاطها في مرفأ طرابلس خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تحول المرفأ تدريجيًا إلى منصة لوجستية متقدمة في شرق المتوسط"، بحسب البيان.
(الوكالة الوطنية)
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