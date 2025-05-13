أسعار النفط تهبط دون أعلى مستوياتها في أسبوعين

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تراجعت أسعار ، اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت والصين على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية، مما عزز التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية الضخمة لما لا يقل عن 90 يوما، وهو ما دفع الأسهم في والدولار وأسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير يوم الاثنين.لكن نقاط الخلاف التي أدت إلى هذا النزاع لا تزال قائمة، والتي تشمل العجز التجاري الأميركي مع ومطالبة الرئيس الأميركي بمزيد من الإجراءات للتصدي لأزمة الفنتانيل بالولايات المتحدة.