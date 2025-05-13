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إقتصاد
أسعار النفط تهبط دون أعلى مستوياتها في أسبوعين
Lebanon 24
13-05-2025
|
00:33
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تراجعت أسعار
النفط
، اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت
الولايات المتحدة
والصين على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية، مما عزز التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
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اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية الضخمة لما لا يقل عن 90 يوما، وهو ما دفع الأسهم في
وول ستريت
والدولار وأسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير يوم الاثنين.
لكن نقاط الخلاف التي أدت إلى هذا النزاع لا تزال قائمة، والتي تشمل العجز التجاري الأميركي مع
الصين
ومطالبة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب بكين
بمزيد من الإجراءات للتصدي لأزمة الفنتانيل بالولايات المتحدة.
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