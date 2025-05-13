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إقتصاد

أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

Lebanon 24
13-05-2025 | 01:18
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حومت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل اتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتا، مما قلص الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3230.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب انخفاضا 2.7% في الجلسة السابقة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3235.20 دولار.
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