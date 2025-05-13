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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
13-05-2025
|
16:58
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صعدت أسعار
النفط
الخام بأكثر من 2.5% خلال تعاملات يوم الثلاثاء 13 أيار، مدفوعة بخفض مؤقت في الرسوم الجمركية بين
الولايات المتحدة
والصين، وتقرير تضخم في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 2.57% إلى 66.63 دولار للبرميل عند التسوية.
وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.72 دولار أو 2.78% لتسجل عند التسوية 63.67 دولار للبرميل. (CNBC)
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