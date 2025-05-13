أسعار النفط ترتفع

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صعدت أسعار الخام بأكثر من 2.5% خلال تعاملات يوم الثلاثاء 13 أيار، مدفوعة بخفض مؤقت في الرسوم الجمركية بين والصين، وتقرير تضخم في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 2.57% إلى 66.63 دولار للبرميل عند التسوية.وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.72 دولار أو 2.78% لتسجل عند التسوية 63.67 دولار للبرميل. (CNBC)