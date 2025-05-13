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إقتصاد

بالأرقام.. "نيسان" تُعلن أكبر خسائرها

Lebanon 24
13-05-2025 | 23:00
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في ضوء نتائج مالية مخيبة، أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية عن خطة تقشفية واسعة تشمل تسريح نحو 20 ألف موظف حول العالم، أي ما يعادل 15% من قوتها العاملة، وإغلاق سبعة مصانع من أصل 17، في محاولة لاحتواء تداعيات أسوأ خسارة سنوية تواجهها الشركة منذ إنقاذها من الإفلاس على يد "رينو" الفرنسية قبل ربع قرن.
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وكشفت الشركة، في بيانها المالي عن السنة المنتهية في 31 آذار 2025، أنها سجلت خسائر صافية بقيمة 670.9 مليار ين ياباني (حوالي 4.5 مليار دولار)، مقارنة بأرباح بلغت 426.6 مليار ين في العام السابق.

وأرجعت نيسان هذا التراجع الحاد إلى ضعف المبيعات في الصين ودول أخرى، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات السيارات.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في يوكوهاما، إنها تسعى إلى خفض نفقاتها بنحو 250 مليار ين (1.7 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة، ضمن خطة تعافٍ تركز على "إعادة هيكلة جذرية لبناء أعمال أكثر كفاءة ومرونة".

وفي إطار هذه الخطوات، أعلنت نيسان إغلاق مصنعها في تايلاند بحلول حزيران، بالإضافة إلى مصنعين آخرين لم تحدد هويتهما بعد، كما ألغت مشروعًا لبناء مصنع بطاريات كهربائية بقيمة 1.1 مليار دولار في جزيرة كيوشو كان يفترض أن يحظى بدعم حكومي.

ويُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن خطة أولية لتسريح 9000 موظف، وتقليص الطاقة الإنتاجية بنسبة 20%. (سكاي نيوز)
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