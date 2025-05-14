الدولار يستقر بدعم من تطورات التجارة بين أميركا والصين

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استقر الدولار يوم الأربعاء بعدما سجّل أكبر انخفاض له في أكثر من 3 أسابيع خلال الليل، إذ عززت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في ، التي جاءت أقل من المتوقع، موقف بشأن تيسير السياسة النقدية، وذلك بالتزامن مع انحسار التوترات التجارية العالمية.وأعلنت الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم، حيث رجّحوا ارتفاعًا بنسبة 0.3%. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1% في آذار.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، عند 100.94 بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع بنسبة 0.8% يوم الثلاثاء.