Advertisement

إقتصاد

الدولار يستقر بدعم من تطورات التجارة بين أميركا والصين

Lebanon 24
14-05-2025 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1360124-638828120417446386.jpg
Doc-P-1360124-638828120417446386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقر الدولار يوم الأربعاء بعدما سجّل أكبر انخفاض له في أكثر من 3 أسابيع خلال الليل، إذ عززت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي جاءت أقل من المتوقع، موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تيسير السياسة النقدية، وذلك بالتزامن مع انحسار التوترات التجارية العالمية.
Advertisement

وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث رجّحوا ارتفاعًا بنسبة 0.3%. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1% في آذار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، عند 100.94 بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع بنسبة 0.8% يوم الثلاثاء.
مواضيع ذات صلة
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
lebanon 24
14/05/2025 12:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
التجارة العالمية: نتوقع انخفاض حجم التجارة بين أميركا والصين بنسبة 80%
lebanon 24
14/05/2025 12:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: أحرزنا تقدما كبيرا في محادثات التجارة مع أميركا
lebanon 24
14/05/2025 12:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: نأمل أن تواصل أميركا العمل معنا بشأن التجارة
lebanon 24
14/05/2025 12:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:45 | 2025-05-14
02:01 | 2025-05-14
01:45 | 2025-05-14
23:00 | 2025-05-13
16:58 | 2025-05-13
16:36 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24