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إقتصاد

وزارة التجارة الأميركية تُلغي قرار بايدن بمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
14-05-2025 | 10:34
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ألغت وزارة التجارة الأميركية قاعدة تعود إلى عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ غداً الخميس، وتقضي بفرض قيود على عدد رقائق الذكاء الاصطناعي، التي يمكن تصديرها إلى أسواق دولية معينة، دون الحصول على موافقة فيدرالية.
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وأوضحت وزارة التجارة في توجيهاتها أن "هذه الشروط الجديدة كانت ستخنق الابتكار الأميركي وتثقل كاهل الشركات بأعباء تنظيمية مرهقة."
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