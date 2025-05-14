وزارة التجارة الأميركية تُلغي قرار بايدن بمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

ألغت الأميركية قاعدة تعود إلى عهد الرئيس الأميركي السابق ، كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ غداً الخميس، وتقضي بفرض قيود على عدد رقائق ، التي يمكن تصديرها إلى أسواق دولية معينة، دون الحصول على موافقة فيدرالية.

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وأوضحت وزارة التجارة في توجيهاتها أن "هذه الشروط الجديدة كانت ستخنق الابتكار الأميركي وتثقل كاهل الشركات بأعباء تنظيمية مرهقة."