وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو

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أشار والتجارة الروسي أنطون أليخانوف إلى أن نحو 40% من التسويات التجارية بين ومصر تتم بعملات أخرى غير الدولار واليورو.وقال على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة الحكومية الروسية المشتركة: "ناقشنا الكثير من المتعلقة بالتسويات... هناك بالتأكيد حوالي 40% من التسويات تُنفذ بالفعل بعملات أخرى، بما في ذلك العملات الوطنية، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".وأضاف عليخانوف أن روسيا تأمل في إجراء مشاورات بين البنكين المركزيين في البلدين في القريب، مما سيؤدي إلى زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة والابتعاد عن الاعتماد على اليورو والدولار.(روسيا اليوم)