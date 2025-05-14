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إقتصاد

وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو

Lebanon 24
14-05-2025 | 16:00
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أشار وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف إلى أن نحو 40% من التسويات التجارية بين روسيا ومصر تتم بعملات أخرى غير الدولار واليورو.
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وقال على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة الحكومية الروسية المصرية المشتركة: "ناقشنا الكثير من القضايا المتعلقة بالتسويات... هناك بالتأكيد حوالي 40% من التسويات تُنفذ بالفعل بعملات أخرى، بما في ذلك العملات الوطنية، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وأضاف عليخانوف أن روسيا تأمل في إجراء مشاورات بين البنكين المركزيين في البلدين في المستقبل القريب، مما سيؤدي إلى زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة والابتعاد عن الاعتماد على اليورو والدولار.
(روسيا اليوم)
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