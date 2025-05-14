21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو
Lebanon 24
14-05-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار
وزير الصناعة
والتجارة الروسي أنطون أليخانوف إلى أن نحو 40% من التسويات التجارية بين
روسيا
ومصر تتم بعملات أخرى غير الدولار واليورو.
Advertisement
وقال على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة الحكومية الروسية
المصرية
المشتركة: "ناقشنا الكثير من
القضايا
المتعلقة بالتسويات... هناك بالتأكيد حوالي 40% من التسويات تُنفذ بالفعل بعملات أخرى، بما في ذلك العملات الوطنية، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وأضاف عليخانوف أن روسيا تأمل في إجراء مشاورات بين البنكين المركزيين في البلدين في
المستقبل
القريب، مما سيؤدي إلى زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة والابتعاد عن الاعتماد على اليورو والدولار.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الحكومة الروسية: نجحنا في التخلي عن الدولار واليورو في التسويات الخارجية بواقع 79.8%
Lebanon 24
الحكومة الروسية: نجحنا في التخلي عن الدولار واليورو في التسويات الخارجية بواقع 79.8%
15/05/2025 01:45:25
15/05/2025 01:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع أمام اليورو بنسبة 1% مع تصاعد التوترات التجارية
Lebanon 24
الدولار يتراجع أمام اليورو بنسبة 1% مع تصاعد التوترات التجارية
15/05/2025 01:45:25
15/05/2025 01:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
Lebanon 24
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
15/05/2025 01:45:25
15/05/2025 01:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصينيّ: حجم التجارة مع أميركا اللاتينية سيتجاوز 500 مليار دولار
Lebanon 24
الرئيس الصينيّ: حجم التجارة مع أميركا اللاتينية سيتجاوز 500 مليار دولار
15/05/2025 01:45:25
15/05/2025 01:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!
Lebanon 24
بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!
13:25 | 2025-05-14
14/05/2025 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية تُلغي قرار بايدن بمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية تُلغي قرار بايدن بمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
10:34 | 2025-05-14
14/05/2025 10:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة: لبنان قادر على الابتكار وصناعة مستقبله التكنولوجي رغم التحديات
Lebanon 24
وزير الصناعة: لبنان قادر على الابتكار وصناعة مستقبله التكنولوجي رغم التحديات
10:07 | 2025-05-14
14/05/2025 10:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في ليلة واحدة.. 10 أشخاص ربحوا 84 مليار دولار!
Lebanon 24
في ليلة واحدة.. 10 أشخاص ربحوا 84 مليار دولار!
09:34 | 2025-05-14
14/05/2025 09:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025
Lebanon 24
أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025
09:31 | 2025-05-14
14/05/2025 09:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
00:24 | 2025-05-14
14/05/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
Lebanon 24
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
23:19 | 2025-05-13
13/05/2025 11:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
00:31 | 2025-05-14
14/05/2025 12:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
02:31 | 2025-05-14
14/05/2025 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
05:24 | 2025-05-14
14/05/2025 05:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:25 | 2025-05-14
بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!
10:34 | 2025-05-14
وزارة التجارة الأميركية تُلغي قرار بايدن بمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
10:07 | 2025-05-14
وزير الصناعة: لبنان قادر على الابتكار وصناعة مستقبله التكنولوجي رغم التحديات
09:34 | 2025-05-14
في ليلة واحدة.. 10 أشخاص ربحوا 84 مليار دولار!
09:31 | 2025-05-14
أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025
08:23 | 2025-05-14
الصيف... توقّعات بموسم سياحيّ واعد
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 01:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 01:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 01:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24