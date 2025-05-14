مع تهدئة الحرب التجارية.. الأسهم العالمية تنتعش والدولار يتراجع

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ارتفعت الأسهم العالمية وبورصة بفضل تراجع التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، في حين واصل الدولار خسائره بعد أن أبقت بيانات التضخم الأميركية على احتمالات خفض (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.وانخفضت أسعار مع تراجع المعدن الثمين كملاذ آمن بسبب انحسار التوتر التجاري بين والصين.وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب لأربع جلسات، بينما ارتفعت الأسهم في .