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إقتصاد

مع تهدئة الحرب التجارية.. الأسهم العالمية تنتعش والدولار يتراجع

Lebanon 24
14-05-2025 | 23:41
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ارتفعت الأسهم العالمية وبورصة وول ستريت بفضل تراجع التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، في حين واصل الدولار خسائره بعد أن أبقت بيانات التضخم الأميركية على احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
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وانخفضت أسعار الذهب مع تراجع جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن بسبب انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب لأربع جلسات، بينما ارتفعت الأسهم في آسيا.
 
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