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إقتصاد
بتهمة تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى الصين.. واشنطن تفرض عقوبات على 20 شركة
Lebanon 24
15-05-2025
|
02:00
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فرضت
وزارة الخزانة
الأميركية عقوبات على أكثر من 20 شركة، تتهمها بالمشاركة في شحن نفط خام إيراني بقيمة مليارات الدولارات إلى
الصين
، وذلك في أحدث خطوة ضمن حملة الضغط
الأقصى
التي تقودها
إدارة الرئيس
دونالد ترمب
ضد
طهران
.
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وقال
وزير الخزانة
،
سكوت بيسنت
، إن هذا الإجراء يعكس
التزام
الولايات المتحدة
المتواصل بتكثيف الضغط على مختلف جوانب تجارة
النفط
الإيرانية
، والتي يعتمد عليها النظام في تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف هذا المصدر
الرئيسي
للعائدات، ما دام النظام
الإيراني
يواصل نشر الفوضى في المنطقة وزعزعة الاستقرار.
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