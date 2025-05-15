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إقتصاد

بتهمة تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى الصين.. واشنطن تفرض عقوبات على 20 شركة

Lebanon 24
15-05-2025 | 02:00
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فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكثر من 20 شركة، تتهمها بالمشاركة في شحن نفط خام إيراني بقيمة مليارات الدولارات إلى الصين، وذلك في أحدث خطوة ضمن حملة الضغط الأقصى التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد طهران.
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وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن هذا الإجراء يعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل بتكثيف الضغط على مختلف جوانب تجارة النفط الإيرانية، والتي يعتمد عليها النظام في تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف هذا المصدر الرئيسي للعائدات، ما دام النظام الإيراني يواصل نشر الفوضى في المنطقة وزعزعة الاستقرار.
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