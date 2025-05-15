بتهمة تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى الصين.. واشنطن تفرض عقوبات على 20 شركة

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فرضت الأميركية عقوبات على أكثر من 20 شركة، تتهمها بالمشاركة في شحن نفط خام إيراني بقيمة مليارات الدولارات إلى ، وذلك في أحدث خطوة ضمن حملة الضغط التي تقودها ضد .وقال ، ، إن هذا الإجراء يعكس المتواصل بتكثيف الضغط على مختلف جوانب تجارة ، والتي يعتمد عليها النظام في تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار.وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف هذا المصدر للعائدات، ما دام النظام يواصل نشر الفوضى في المنطقة وزعزعة الاستقرار.