أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار وسط تفاؤل بمحادثات أميركا وإيران

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انخفضت أسعار بأكثر من دولار خلال تعاملات اليوم الخميس وسط توقعات باتفاق نووي محتمل بين الأميركية وإيران، في حين زاد الارتفاع المفاجئ في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي من مخاوف المستثمرين بشأن فائض الإمدادات.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 2.3% إلى 64.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 1.46 دولار أو 2.3% إلى 61.69 دولار.وانخفض الخامان بنحو 0.8% أمس الأربعاء.