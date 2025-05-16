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إقتصاد

فضيحة داخل أكبر بورصة للكريبتو.. رشاوى ضخمة لقاء تسريبات!

Lebanon 24
16-05-2025 | 00:16
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قالت شركة "كوين بيس غلوبال" (.Coinbase Global Inc) إن قراصنة دفعوا رشى لمتعاقدين أو موظفين خارج الولايات المتحدة، للحصول على بيانات حساسة تخص عملاء الشركة، ثم طالبوا بفدية قدرها 20 مليون دولار، في واحدة من أبرز عمليات الاختراق الأمني لمنصة تداول عملات مشفرة.
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وذكرت أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة أنها لن تدفع الفدية، وقدرت أن معالجة تداعيات الحادثة قد تكلف الشركة، ومقرها في سان فرانسيسكو، ما يصل إلى 400 مليون دولار.

وأوضحت "كوين بيس" في بيان صدر يوم الخميس، أن المجرمين عرضوا مبالغ مالية على موظفين في قسم خدمة العملاء مقابل نسخ بيانات العملاء، مثل الأسماء والعناوين وبيانات الحسابات وصور بطاقات الهوية الحكومية.

كان المخترقون يخططون لاستخدام هذه البيانات لانتحال صفة "كوين بيس"، وخداع المستخدمين لتسليم أصولهم المشفرة، فيما طالبوا البورصة نفسها بدفع فدية مقابل التستر على الحادثة.

وأفادت الشركة بأن أقل من 1% من المستخدمين النشطين شهرياً تأثروا بالاختراق. وأضافت أنها شددت إجراءات الأمان للمستخدمين المتضررين، وستقوم بتعويض أي خسائر مالية تعرض لها العملاء بالكامل. كما أعلنت عن مكافأة قدرها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة منفذي الهجوم.

بناءً على المعلومات المتاحة حالياً، ذكرت "كوين بيس" في إفصاح تنظيمي صدر أيضاً يوم الخميس، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكاليف معالجة الحادثة وتعويضات العملاء الطوعية ستتراوح بين 180 مليون دولار و400 مليون دولار.

وأشارت إلى أن مراجعة أوسع للخسائر المحتملة، والمطالبات بالتعويض، وفرص الاسترداد المالي، قد تؤدي إلى زيادة أو خفض كبير في هذه التقديرات. (بلومبرغ)
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