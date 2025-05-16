أسعار الذهب إلى تراجع جديد

Advertisement

استعادت أسعار جزءاً من خسائرها الكبيرة التي تكبدتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعدما تراجعت عوائد السندات الأميركية بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة عززت التوقعات بقيام "الاحتياطي " بخفض أسعار الفائدة.وارتفع المعدن الثمين قليلاً ليُتداول قرب 3245 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب بنسبة 2% يوم الخميس، جاءت مدفوعة بتقرير أظهر أن أسعار المنتجين في أميركا انخفضت بشكل غير متوقع بأعلى وتيرة خلال خمس سنوات، فيما أظهرت بيانات أخرى أن مبيعات التجزئة بالكاد سجلت ارتفاعاً.