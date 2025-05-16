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إقتصاد

أسعار الذهب إلى تراجع جديد

Lebanon 24
16-05-2025 | 00:55
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استعادت أسعار الذهب جزءاً من خسائرها الكبيرة التي تكبدتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعدما تراجعت عوائد السندات الأميركية بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة عززت التوقعات بقيام "الاحتياطي الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة.
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وارتفع المعدن الثمين قليلاً ليُتداول قرب 3245 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب بنسبة 2% يوم الخميس، جاءت مدفوعة بتقرير أظهر أن أسعار المنتجين في أميركا انخفضت بشكل غير متوقع بأعلى وتيرة خلال خمس سنوات، فيما أظهرت بيانات أخرى أن مبيعات التجزئة بالكاد سجلت ارتفاعاً.
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