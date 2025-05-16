النفط يرتفع بشكل مفاجئ.. بسبب إيران

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سجلت أسعار ارتفاعاً مفاجئاً اليوم الجمعة بعدما أعادت إحياء الشكوك حول مستقبل المحادثات مع بشأن اتفاق نووي محتمل.وقفز بنسبة 1.1% ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل، إثر تصريحات الذي قال إن بلاده ترى "مواقف متناقضة ومتنافرة" من جانب المفاوضين .كما صعد خام غرب الوسيط، لكن كلا المؤشرين قلّصا مكاسبهما لاحقاً. وكان الرئيس الأميركي قد أشار مطلع الأسبوع إلى أن بلاده تقترب من إبرام اتفاق مع . (الاقتصادية)