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إقتصاد
النفط يرتفع بشكل مفاجئ.. بسبب إيران
Lebanon 24
16-05-2025
|
03:08
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سجلت أسعار
النفط
ارتفاعاً مفاجئاً اليوم الجمعة بعدما أعادت
إيران
إحياء الشكوك حول مستقبل المحادثات مع
الولايات المتحدة
بشأن اتفاق نووي محتمل.
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وقفز
خام برنت
بنسبة 1.1% ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل، إثر تصريحات
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
الذي قال إن بلاده ترى "مواقف متناقضة ومتنافرة" من جانب المفاوضين
الأميركيين
.
كما صعد خام غرب
تكساس
الوسيط، لكن كلا المؤشرين قلّصا مكاسبهما لاحقاً. وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
قد أشار مطلع الأسبوع إلى أن بلاده تقترب من إبرام اتفاق مع
طهران
. (الاقتصادية)
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