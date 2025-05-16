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إقتصاد

النفط يرتفع بشكل مفاجئ.. بسبب إيران

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:08
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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً مفاجئاً اليوم الجمعة بعدما أعادت إيران إحياء الشكوك حول مستقبل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي محتمل.
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وقفز خام برنت بنسبة 1.1% ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل، إثر تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال إن بلاده ترى "مواقف متناقضة ومتنافرة" من جانب المفاوضين الأميركيين.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط، لكن كلا المؤشرين قلّصا مكاسبهما لاحقاً. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار مطلع الأسبوع إلى أن بلاده تقترب من إبرام اتفاق مع طهران. (الاقتصادية)
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