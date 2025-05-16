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إقتصاد

حيدر يبحث أوضاع القطاع مع نقابتي المحروقات والتنظيفات

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:50
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استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم وفد نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ، الذي وضعه في أجواء عمل القطاع ، وتطرق البحث إلى موضوع العمالة الأجنبية وضرورة تنظيمها .
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كما استقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة شركات التنظيفات، للغاية عينها. وجرى الاتفاق في الاجتماعين على معالجة هذه الأمور في مهلة أقصاها شهر. (الوكالة الوطنية)
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