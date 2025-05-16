حيدر يبحث أوضاع القطاع مع نقابتي المحروقات والتنظيفات

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استقبل وزير العمل اليوم وفد نقابة أصحاب محطات المحروقات في ، الذي وضعه في أجواء عمل القطاع ، وتطرق البحث إلى موضوع العمالة الأجنبية وضرورة تنظيمها .كما استقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة شركات التنظيفات، للغاية عينها. وجرى الاتفاق في الاجتماعين على معالجة هذه الأمور في مهلة أقصاها شهر. (الوكالة الوطنية)