بعد هدوء التوترات التجارية... مكاسب أسبوعية قوية للأسهم الأميركية

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة ، بدعم من تعليق الرسوم الجمركية بين والصين في وقت سابق من الأسبوع، وحتى مع إظهار بيانات مسح اقتصادي تدهورًا في معنويات المستهلكين.وحققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية، بدءًا بارتفاع حاد يوم الاثنين، بعد أن اتفقت وبكين على وقف الحرب التجارية المتصاعدة بينهما لمدة 90 يومًا.