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إقتصاد
بعد هدوء التوترات التجارية... مكاسب أسبوعية قوية للأسهم الأميركية
Lebanon 24
17-05-2025
|
07:14
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ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة
وول ستريت
، بدعم من تعليق الرسوم الجمركية بين
الولايات المتحدة
والصين في وقت سابق من الأسبوع، وحتى مع إظهار بيانات مسح اقتصادي تدهورًا في معنويات المستهلكين.
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وحققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية، بدءًا بارتفاع حاد يوم الاثنين، بعد أن اتفقت
واشنطن
وبكين على وقف الحرب التجارية المتصاعدة بينهما لمدة 90 يومًا.
وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ورئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر
عن اتفاق تجاري محدود. (العربية)
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