النفط يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثاني

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ارتفعت أسعار مسجلة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار التوتر التجاري بين والصين، لكن التفاؤل تضاءل إلى حد ما بفعل توقعات بزيادة الإمدادات من وتحالف أوبك+.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا، أو 1.4%، إلى 65.41 دولار للبرميل عند التسوية.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 87 سنتًا، أو 1.4%، إلى 62.49 دولار. (لعربية)