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إقتصاد

النفط يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثاني

Lebanon 24
17-05-2025 | 10:32
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ارتفعت أسعار النفط مسجلة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن التفاؤل تضاءل إلى حد ما بفعل توقعات بزيادة الإمدادات من إيران وتحالف أوبك+.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا، أو 1.4%، إلى 65.41 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتًا، أو 1.4%، إلى 62.49 دولار. (لعربية)
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