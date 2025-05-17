22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
6
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بيان لرابطة المودعين وجمعية متقاعدي مصرف لبنان.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
17-05-2025
|
13:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
رابطة المودعين
وجمعية متقاعدي
مصرف لبنان
، بياناً مشتركاً حول "الودائع ذات الطابع الاجتماعي"، وجاء فيه: "تلقّفنا بكثير من الاهتمام ما أولته الحكومة والبرلمان من حرص على الشروع بالمعالجات الماليّة المطلوبة، للأزمة المصرفيّة المستمرّة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي أدّت إلى حرمان المودعين حتّى اللحظة من حقوقهم في النظام المصرفي".
Advertisement
وأردف: "كان ملفتاً تسارع الخطوات على هذا الصعيد، من إقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة، إلى الإحالة السريعة لمشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف إلى
البرلمان
، ثم بدء مناقشته في
لجنة المال
والموازنة، إلى أنّ بدأت تصطدم الخطوات المتسارعة بمماطلة ومحاولة تسويف نحذر من تداعياتها السلبية على الإسراع في حل أزمة المودعين".
وتابع: "لقد لاحظنا أنّ مشروع القانون الذي عملت عليه الحكومة يعطي أولويّة خاصّة للودائع ذات الطابع الاجتماعي. وإنّنا إذ نشدّد على أنّ كل وديعة مشروعة هي حقّ لصاحبها، ولا يجب الانتقاص من مشروعيّة هذا الحق في إطار أي تشريع يتم العمل عليه، نعرب عن اعتقادنا بأهميّة إيلاء هذا النوع من الودائع ذات الطابع الاجتماعي اهتماماً خاصاً من جانب الحكومة والمشرّعين في البرلمان. ومن دون أن ينتقص هذا الأمر من حق أي مودع في وديعة مشروعة في النظام المصرفي اللبناني".
وأردف: "لقد لحظ مشروع
قانون الحكومة
، في جدول تراتبيّة الأموال الخاصّة والدائنين مجموعة من المطلوبات المستثناة من التدرّج الذي يلحظه القانون في عمليّة التسديد والتي لن تخضع للتخفيض في القيمة أو للتحويل إلى أدوات رأسمالية، ومنها ودائع
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وسائر صناديق التعاضد".
وختم: "إنّنا إذ نوافق على الطابع الاجتماعي والحسّاس الذي تتسم به هذه الودائع، نطالب السادة النوّاب بإعادة النظر وضم الودائع الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة هذا الجدول، لكونها تمثّل- تماماً كأموال الصناديق المذكورة- ضمانة معيشيّة واجتماعيّة للمتقاعدين بمختلف فئاتهم".
مواضيع ذات صلة
بيان لتجمّع العسكريين المتقاعدين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان لتجمّع العسكريين المتقاعدين.. هذا ما جاء فيه
18/05/2025 05:51:49
18/05/2025 05:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
18/05/2025 05:51:49
18/05/2025 05:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من وزير الأشغال... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان من وزير الأشغال... ماذا جاء فيه؟
18/05/2025 05:51:49
18/05/2025 05:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من نادي الصحافة.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان من نادي الصحافة.. ماذا جاء فيه؟
18/05/2025 05:51:49
18/05/2025 05:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
لبنان أبرزها.. كيف ستسفيد الدول المجاورة لسوريا من رفع العقوبات؟
Lebanon 24
لبنان أبرزها.. كيف ستسفيد الدول المجاورة لسوريا من رفع العقوبات؟
16:00 | 2025-05-17
17/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثاني
Lebanon 24
النفط يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثاني
10:32 | 2025-05-17
17/05/2025 10:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تُعلن إكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي
Lebanon 24
تركيا تُعلن إكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي
09:32 | 2025-05-17
17/05/2025 09:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تُلغي الرسوم الجمركية على زيت الزيتون اللبناني
Lebanon 24
دولة تُلغي الرسوم الجمركية على زيت الزيتون اللبناني
07:24 | 2025-05-17
17/05/2025 07:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هدوء التوترات التجارية... مكاسب أسبوعية قوية للأسهم الأميركية
Lebanon 24
بعد هدوء التوترات التجارية... مكاسب أسبوعية قوية للأسهم الأميركية
07:14 | 2025-05-17
17/05/2025 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من قمة بغداد.. الصورة الرسمية الأولى للقادة العرب
Lebanon 24
من قمة بغداد.. الصورة الرسمية الأولى للقادة العرب
04:44 | 2025-05-17
17/05/2025 04:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 12:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السحوبات قد تصل إلى 1000 دولار شهرياً.. هل ستُنفذ المصارف تعاميم مصرف لبنان؟
Lebanon 24
السحوبات قد تصل إلى 1000 دولار شهرياً.. هل ستُنفذ المصارف تعاميم مصرف لبنان؟
02:15 | 2025-05-17
17/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتكاسة بلدية "للوطني الحر" .. والانهيار يتسارع
Lebanon 24
انتكاسة بلدية "للوطني الحر" .. والانهيار يتسارع
11:01 | 2025-05-17
17/05/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
Lebanon 24
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
04:08 | 2025-05-17
17/05/2025 04:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-05-17
لبنان أبرزها.. كيف ستسفيد الدول المجاورة لسوريا من رفع العقوبات؟
10:32 | 2025-05-17
النفط يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثاني
09:32 | 2025-05-17
تركيا تُعلن إكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي
07:24 | 2025-05-17
دولة تُلغي الرسوم الجمركية على زيت الزيتون اللبناني
07:14 | 2025-05-17
بعد هدوء التوترات التجارية... مكاسب أسبوعية قوية للأسهم الأميركية
00:00 | 2025-05-17
"موديز" تخفض تصنيف أميركا الائتماني.. والبيت الأبيض يندد
فيديو
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
18/05/2025 05:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
18/05/2025 05:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
18/05/2025 05:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24