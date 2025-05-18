21
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
العراق يضيف 2500 ميغاواط لشبكة الكهرباء استعداداً لفصل الصيف
Lebanon 24
18-05-2025
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الكهرباء
العراقي
،
زياد علي فاضل
، دخول محطة الزبيدية الحرارية بطاقة 2500 ميغاواط إلى
الشبكة الوطنية
بعد اكتمال أعمال الصيانة الشاملة.
Advertisement
وقالت
وزارة الكهرباء
، في بيان اليوم الأحد، إن "أعمال صيانة الوحدات التوليدية تم تنفيذها بالتعاون بين فنيي وزارة الكهرباء وخبراء شركة شنغهاي
الصينية
المصنعة للمحطة".
وأضافت وزارة الكهرباء، أن "الوزير عقد اجتماعًا مع مسؤولي
شركة إنتاج
المنطقة الوسطى
، ناقش خلاله خطط الصيانة والتشغيل للمحطات الكهربائية في المنطقة، وسبل تعزيز أدائها خلال فصل الصيف المقبل"، وفق
وكالة الأنباء العراقية
"واع".
مواضيع ذات صلة
لحود التقت في دبي وزيري السياحة العماني والمصري: المؤشرات لفصل الصيف إيجابية جداً
Lebanon 24
لحود التقت في دبي وزيري السياحة العماني والمصري: المؤشرات لفصل الصيف إيجابية جداً
18/05/2025 23:59:36
18/05/2025 23:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة الكهرباء الإسبانية: التقييم الأولي لانقطاع التيار الكهربائي يستبعد حصول هجوم سيبراني على شبكة الطاقة
Lebanon 24
شركة الكهرباء الإسبانية: التقييم الأولي لانقطاع التيار الكهربائي يستبعد حصول هجوم سيبراني على شبكة الطاقة
18/05/2025 23:59:36
18/05/2025 23:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن رئيس عمليات شبكة الكهرباء الإسبانية: لم نشهد انقطاعا واسع النطاق كهذا في تاريخنا
Lebanon 24
رويترز عن رئيس عمليات شبكة الكهرباء الإسبانية: لم نشهد انقطاعا واسع النطاق كهذا في تاريخنا
18/05/2025 23:59:36
18/05/2025 23:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشغل الكهرباء البرتغالي: انقطاع الكهرباء ناجم عن خلل في الشبكة الإسبانية بسبب ظاهرة جوية نادرة
Lebanon 24
مشغل الكهرباء البرتغالي: انقطاع الكهرباء ناجم عن خلل في الشبكة الإسبانية بسبب ظاهرة جوية نادرة
18/05/2025 23:59:36
18/05/2025 23:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مطالب في ألمانيا بالحد من البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات
Lebanon 24
مطالب في ألمانيا بالحد من البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات
15:45 | 2025-05-18
18/05/2025 03:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا رُفعت العقوبات عن سوريا؟
Lebanon 24
لماذا رُفعت العقوبات عن سوريا؟
12:00 | 2025-05-18
18/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه الدولة العربية... ارتفاع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 20%
Lebanon 24
في هذه الدولة العربية... ارتفاع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 20%
09:17 | 2025-05-18
18/05/2025 09:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تفرض قيودًا على الملابس والأطعمة المستوردة من بنغلاديش
Lebanon 24
الهند تفرض قيودًا على الملابس والأطعمة المستوردة من بنغلاديش
07:21 | 2025-05-18
18/05/2025 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "المليارديرات" في بريطانيا.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
مفاجأة عن "المليارديرات" في بريطانيا.. تقريرٌ يكشف
05:00 | 2025-05-18
18/05/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
Lebanon 24
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
03:17 | 2025-05-18
18/05/2025 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
03:30 | 2025-05-18
18/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. هذه النتائج الاولية
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. هذه النتائج الاولية
16:56 | 2025-05-18
18/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
04:37 | 2025-05-18
18/05/2025 04:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نسب الإقتراع.. هذا ما سجّلته الأرقام
Lebanon 24
آخر نسب الإقتراع.. هذا ما سجّلته الأرقام
05:08 | 2025-05-18
18/05/2025 05:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:45 | 2025-05-18
مطالب في ألمانيا بالحد من البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات
12:00 | 2025-05-18
لماذا رُفعت العقوبات عن سوريا؟
09:17 | 2025-05-18
في هذه الدولة العربية... ارتفاع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 20%
07:21 | 2025-05-18
الهند تفرض قيودًا على الملابس والأطعمة المستوردة من بنغلاديش
05:00 | 2025-05-18
مفاجأة عن "المليارديرات" في بريطانيا.. تقريرٌ يكشف
04:00 | 2025-05-18
عودة الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان أبعد من أهلا وسهلا.. وقطاع العقارات الأوفر حظًا
فيديو
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
18/05/2025 23:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
04:24 | 2025-05-18
18/05/2025 23:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
18/05/2025 23:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24