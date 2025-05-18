العراق يضيف 2500 ميغاواط لشبكة الكهرباء استعداداً لفصل الصيف

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أعلن وزير الكهرباء ، ، دخول محطة الزبيدية الحرارية بطاقة 2500 ميغاواط إلى بعد اكتمال أعمال الصيانة الشاملة.وقالت ، في بيان اليوم الأحد، إن "أعمال صيانة الوحدات التوليدية تم تنفيذها بالتعاون بين فنيي وزارة الكهرباء وخبراء شركة شنغهاي المصنعة للمحطة".وأضافت وزارة الكهرباء، أن "الوزير عقد اجتماعًا مع مسؤولي ، ناقش خلاله ‏خطط الصيانة والتشغيل للمحطات الكهربائية في المنطقة، وسبل تعزيز أدائها خلال فصل الصيف المقبل"، وفق "واع".