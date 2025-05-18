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إقتصاد

العراق يضيف 2500 ميغاواط لشبكة الكهرباء استعداداً لفصل الصيف

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:25
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أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، دخول محطة الزبيدية الحرارية بطاقة 2500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية بعد اكتمال أعمال الصيانة الشاملة.
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وقالت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الأحد، إن "أعمال صيانة الوحدات التوليدية تم تنفيذها بالتعاون بين فنيي وزارة الكهرباء وخبراء شركة شنغهاي الصينية المصنعة للمحطة".

وأضافت وزارة الكهرباء، أن "الوزير عقد اجتماعًا مع مسؤولي شركة إنتاج المنطقة الوسطى، ناقش خلاله ‏خطط الصيانة والتشغيل للمحطات الكهربائية في المنطقة، وسبل تعزيز أدائها خلال فصل الصيف المقبل"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
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