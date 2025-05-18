مطالب في ألمانيا بالحد من البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات

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وخلال افتتاح منتدى اقتصاد شرق ألمانيا، قالت شفيزيج، اليوم الأحد: "لم يتحقق نمو اقتصادي للعام الثالث على التوالي، ولا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو".



وأضافت السياسية المنتمية إلى ، أن أهم ما يحتاجه الاقتصاد هو تخفيض أسعار الطاقة، واجتذاب الاستثمارات، والحد من البيروقراطية، وفق وكالة "د ب أ". أعربت شفيزيج، رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن ، عن اعتقادها بأن من واجب الحكومة الاتحادية الجديدة إعادة تنشيط الاقتصاد.وخلال افتتاح منتدى اقتصاد شرق ألمانيا، قالت شفيزيج، اليوم الأحد: "لم يتحقق نمو اقتصادي للعام الثالث على التوالي، ولا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو".وأضافت السياسية المنتمية إلى ، أن أهم ما يحتاجه الاقتصاد هو تخفيض أسعار الطاقة، واجتذاب الاستثمارات، والحد من البيروقراطية، وفق وكالة "د ب أ".

وأكدت شفيزيج، أن عودة الاقتصاد إلى مسار النمو تمثل الهدف السياسي الأهم، مشددة على ضرورة توفير أسعار طاقة منخفضة بشكل دائم للمواطنين والشركات.



كما طالبت شفيزيج بـ "رسوم عادلة على استخدام شبكات الكهرباء تمنح مناطق إنتاج مزايا بدلاً من أن تعاقبها على استثماراتها".



وأشارت أيضًا إلى أهمية الحد من البيروقراطية، مشيرة إلى وجود هامش كبير للتحسين في العديد من المجالات، وقالت إن هناك حاجة إلى تعزيز الاستثمارات من جديد.



وخلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، سيركز عدد من رؤساء الشركات على مناقشة التحديات التي تواجه شرق ألمانيا كموقع اقتصادي، مع الحكومة الائتلافية الجديدة التي تتكون من بزعامة المستشار ميرتس والحزب الديمقراطي.



وتشكو الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الكوادر المؤهلة، والعبء المرتفع الناجم عن الضرائب والرسوم بالإضافة إلى البيروقراطية الزائدة عن الحد.