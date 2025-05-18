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إقتصاد
مطالب في ألمانيا بالحد من البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات
Lebanon 24
18-05-2025
|
15:45
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أعربت
مانويلا
شفيزيج، رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن
شمال شرق
ألمانيا
، عن اعتقادها بأن من واجب الحكومة الاتحادية الجديدة إعادة تنشيط الاقتصاد.
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وخلال افتتاح منتدى اقتصاد شرق ألمانيا، قالت شفيزيج، اليوم الأحد: "لم يتحقق نمو اقتصادي للعام الثالث على التوالي، ولا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو".
وأضافت السياسية المنتمية إلى
الحزب الاشتراكي
الديمقراطي
، أن أهم ما يحتاجه الاقتصاد هو تخفيض أسعار الطاقة، واجتذاب الاستثمارات، والحد من البيروقراطية، وفق وكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ".
وأكدت شفيزيج، أن عودة الاقتصاد إلى مسار النمو تمثل الهدف السياسي الأهم، مشددة على ضرورة توفير أسعار طاقة منخفضة بشكل دائم للمواطنين والشركات.
كما طالبت شفيزيج بـ "رسوم عادلة على استخدام شبكات الكهرباء تمنح مناطق إنتاج
الطاقة المتجددة
مزايا بدلاً من أن تعاقبها على استثماراتها".
وأشارت أيضًا إلى أهمية الحد من البيروقراطية، مشيرة إلى وجود هامش كبير للتحسين في العديد من المجالات، وقالت إن هناك حاجة إلى تعزيز الاستثمارات من جديد.
وخلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، سيركز عدد من رؤساء الشركات على مناقشة التحديات التي تواجه شرق ألمانيا كموقع اقتصادي، مع الحكومة الائتلافية الجديدة التي تتكون من
الاتحاد المسيحي
بزعامة المستشار
فريدريش
ميرتس والحزب
الاشتراكي
الديمقراطي.
وتشكو الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الكوادر المؤهلة، والعبء المرتفع الناجم عن الضرائب والرسوم بالإضافة إلى البيروقراطية الزائدة عن الحد.
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