استقرار أسعار النفط مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية وبيانات صينية

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار اليوم الاثنين وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات النووية بين وإيران والبيانات الاقتصادية الرئيسية المنتظر صدورها من لتقييم التأثير على طلبها على السلع الأولية في أعقاب التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 سنتات إلى 65.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 62.52 دولار.وارتفع كلا الخامين بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير.