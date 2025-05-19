23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
استقرار أسعار النفط مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية وبيانات صينية
Lebanon 24
19-05-2025
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار
النفط
اليوم الاثنين وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات النووية بين
الولايات المتحدة
وإيران والبيانات الاقتصادية الرئيسية المنتظر صدورها من
الصين
لتقييم التأثير على طلبها على السلع الأولية في أعقاب التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.
Advertisement
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 سنتات إلى 65.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 62.52 دولار.
وارتفع كلا الخامين بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير.
مواضيع ذات صلة
النفط يستقر مع ترقب محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
النفط يستقر مع ترقب محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
19/05/2025 09:35:19
19/05/2025 09:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب لبناني لنتائج المفاوضات الأميركية - الايرانية واورتاغوس عائدة وتصعّد ضد "حزب الله"
Lebanon 24
ترقّب لبناني لنتائج المفاوضات الأميركية - الايرانية واورتاغوس عائدة وتصعّد ضد "حزب الله"
19/05/2025 09:35:19
19/05/2025 09:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
Lebanon 24
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
19/05/2025 09:35:19
19/05/2025 09:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: أسعار النفط تتراجع بنحو 1% مع تصعيد ترامب حربه التجارية مع الصين
Lebanon 24
رويترز: أسعار النفط تتراجع بنحو 1% مع تصعيد ترامب حربه التجارية مع الصين
19/05/2025 09:35:19
19/05/2025 09:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تراجع طفيف للدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
Lebanon 24
تراجع طفيف للدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
02:15 | 2025-05-19
19/05/2025 02:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الذهب تقفز بفعل تراجع الدولار
Lebanon 24
أسعار الذهب تقفز بفعل تراجع الدولار
01:49 | 2025-05-19
19/05/2025 01:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
Lebanon 24
كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
00:59 | 2025-05-19
19/05/2025 12:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرسوم الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشّورى
Lebanon 24
مرسوم الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشّورى
22:27 | 2025-05-18
18/05/2025 10:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالب في ألمانيا بالحد من البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات
Lebanon 24
مطالب في ألمانيا بالحد من البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات
15:45 | 2025-05-18
18/05/2025 03:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
Lebanon 24
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
03:17 | 2025-05-18
18/05/2025 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
03:30 | 2025-05-18
18/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
16:56 | 2025-05-18
18/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
04:37 | 2025-05-18
18/05/2025 04:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
11:30 | 2025-05-18
18/05/2025 11:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:15 | 2025-05-19
تراجع طفيف للدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
01:49 | 2025-05-19
أسعار الذهب تقفز بفعل تراجع الدولار
00:59 | 2025-05-19
كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
22:27 | 2025-05-18
مرسوم الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشّورى
15:45 | 2025-05-18
مطالب في ألمانيا بالحد من البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات
12:25 | 2025-05-18
العراق يضيف 2500 ميغاواط لشبكة الكهرباء استعداداً لفصل الصيف
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
19/05/2025 09:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
19/05/2025 09:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
19/05/2025 09:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24