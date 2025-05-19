أسعار الذهب تقفز بفعل تراجع الدولار

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قفزت أسعار اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد الأميركي مجددا على تهديدات بفرض رسوم جمركية وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3223.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 3228.70 دولار، نقلاً عن وكالة " ".كان الذهب قد انخفض بأكثر من 2% يوم الجمعة مسجلا أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة للاتفاقية التجارية بين والصين.