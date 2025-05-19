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إقتصاد

أسعار الذهب تقفز بفعل تراجع الدولار

Lebanon 24
19-05-2025 | 01:49
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قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأميركي مجددا على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.
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ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3223.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 3228.70 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

كان الذهب قد انخفض بأكثر من 2% يوم الجمعة مسجلا أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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