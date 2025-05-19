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إقتصاد

تراجع طفيف للدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

Lebanon 24
19-05-2025 | 02:15
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قلّص الدولار مكاسبه التي حققها على مدار 4 أسابيع، في بداية التعاملات الآسيوية، حيث استوعبت الأسواق التخفيض المفاجئ للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية، في ظل استمرار الخلافات التجارية التي أثّرت على ثقة المتعاملين.
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وارتفع الدولار 0.6% مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي، بعد انحسار المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، في أعقاب التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين. إلا أن البيانات الاقتصادية أظهرت ارتفاع أسعار الواردات وتراجع ثقة المستهلكين.

وخفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي الأعلى للولايات المتحدة درجة واحدة يوم الجمعة، لتكون بذلك آخر وكالات التصنيف الرئيسية التي تُقدم على هذه الخطوة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراكم الديون الأميركية التي بلغت 36 تريليون دولار، وفقا لـ"رويترز".
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