24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تراجع طفيف للدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
Lebanon 24
19-05-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قلّص الدولار مكاسبه التي حققها على مدار 4 أسابيع، في بداية التعاملات الآسيوية، حيث استوعبت الأسواق التخفيض المفاجئ للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية، في ظل استمرار الخلافات التجارية التي أثّرت على ثقة المتعاملين.
Advertisement
وارتفع الدولار 0.6% مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي، بعد انحسار المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، في أعقاب التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين
الولايات المتحدة
والصين. إلا أن البيانات الاقتصادية أظهرت ارتفاع أسعار الواردات وتراجع ثقة المستهلكين.
وخفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي الأعلى للولايات المتحدة درجة واحدة يوم الجمعة، لتكون بذلك آخر وكالات التصنيف الرئيسية التي تُقدم على هذه الخطوة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراكم الديون الأميركية التي بلغت 36 تريليون دولار، وفقا لـ"
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: تصنيف إسرائيل عند A مع نظرة مستقبلية سلبية
Lebanon 24
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: تصنيف إسرائيل عند A مع نظرة مستقبلية سلبية
19/05/2025 12:09:42
19/05/2025 12:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: تخفيض الرسوم الجمركية على الصين يتوقّف عليهم والولايات المتحدة تعرّضت للسرقة والنهب لسنوات عديدة
Lebanon 24
ترامب: تخفيض الرسوم الجمركية على الصين يتوقّف عليهم والولايات المتحدة تعرّضت للسرقة والنهب لسنوات عديدة
19/05/2025 12:09:42
19/05/2025 12:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: تجاهل قرارات المحكمة العليا قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني لإسرائيل
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: تجاهل قرارات المحكمة العليا قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني لإسرائيل
19/05/2025 12:09:42
19/05/2025 12:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خفض التصنيف الائتماني لأميركا يهبط بالأسهم الأميركية ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في تداولات ما بعد الإغلاق كما هبطت العقود الآجلة للخزانة لأدنى مستوياتها
Lebanon 24
خفض التصنيف الائتماني لأميركا يهبط بالأسهم الأميركية ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في تداولات ما بعد الإغلاق كما هبطت العقود الآجلة للخزانة لأدنى مستوياتها
19/05/2025 12:09:42
19/05/2025 12:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"POWER X" أول قمّة لريادة الأعمال والإبتكار في لبنان.. شماس: قوّتنا في وحدتنا
Lebanon 24
"POWER X" أول قمّة لريادة الأعمال والإبتكار في لبنان.. شماس: قوّتنا في وحدتنا
03:41 | 2025-05-19
19/05/2025 03:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شماس في افتتاح اول قمّة لريادة الأعمال والإبتكار في لبنان:"قوّتنا في وحدتنا، وإمكاناتنا لا حدود لها"
Lebanon 24
شماس في افتتاح اول قمّة لريادة الأعمال والإبتكار في لبنان:"قوّتنا في وحدتنا، وإمكاناتنا لا حدود لها"
03:35 | 2025-05-19
19/05/2025 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع يزدهر مجدداً.. العودة بعيدة
Lebanon 24
قطاع يزدهر مجدداً.. العودة بعيدة
02:45 | 2025-05-19
19/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الذهب تقفز بفعل تراجع الدولار
Lebanon 24
أسعار الذهب تقفز بفعل تراجع الدولار
01:49 | 2025-05-19
19/05/2025 01:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
Lebanon 24
كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
00:59 | 2025-05-19
19/05/2025 12:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
16:56 | 2025-05-18
18/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
11:30 | 2025-05-18
18/05/2025 11:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
00:33 | 2025-05-19
19/05/2025 12:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشادة كلامية بين مراسلة الجديد ونائب "الحزب": "ما تعمل موقف على ظهري"
Lebanon 24
بالفيديو.. مشادة كلامية بين مراسلة الجديد ونائب "الحزب": "ما تعمل موقف على ظهري"
06:28 | 2025-05-18
18/05/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة مكتب انتخابي وسقوط إصابات.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
مداهمة مكتب انتخابي وسقوط إصابات.. إليكم ما حصل
07:45 | 2025-05-18
18/05/2025 07:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:41 | 2025-05-19
"POWER X" أول قمّة لريادة الأعمال والإبتكار في لبنان.. شماس: قوّتنا في وحدتنا
03:35 | 2025-05-19
شماس في افتتاح اول قمّة لريادة الأعمال والإبتكار في لبنان:"قوّتنا في وحدتنا، وإمكاناتنا لا حدود لها"
02:45 | 2025-05-19
قطاع يزدهر مجدداً.. العودة بعيدة
01:49 | 2025-05-19
أسعار الذهب تقفز بفعل تراجع الدولار
00:59 | 2025-05-19
كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
00:44 | 2025-05-19
استقرار أسعار النفط مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية وبيانات صينية
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
19/05/2025 12:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
19/05/2025 12:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
19/05/2025 12:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24