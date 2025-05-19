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إقتصاد
فرنسا تستقطب استثماراً أجنبياً قياسياً
Lebanon 24
19-05-2025
|
07:36
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في محاولة لتقديم صورة مشرقة عن مستقبل الاقتصاد الفرنسي، يُعلن الرئيس
إيمانويل ماكرون
يوم الإثنين عن استثمارات أجنبية بقيمة 37 مليار
يورو
(41.4 مليار دولار) خلال قمة "اختر
فرنسا
" التي تجمع كبار قادة الأعمال في قصر
فرساي
، وهي أعلى قيمة تُسجَّل منذ إطلاق القمة عام 2018.
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وتأتي هذه الخطوة وسط تباطؤ اقتصادي محلي وتحديات خارجية، من بينها الرسوم الجمركية الأميركية المُعلّقة حالياً والتي فرضها الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب
، إلى جانب عجز عام متفاقم ونمو منخفض.
وقال
وزير المالية
الفرنسي
إريك لومبارد
إن الاستثمارات تمثل "إعادة نشر للقوة الصناعية
الفرنسية
"، مشيراً إلى أن 17 مليار يورو من إجمالي المبلغ تم الإعلان عنها سابقاً في قمة للذكاء الاصطناعي في فبراير.
على الرغم من انخفاض
الاستثمار الأجنبي
في
أوروبا
للعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير لشركة "
إرنست
آند يونغ"، حافظت فرنسا على موقعها كأول وجهة أوروبية للاستثمار الأجنبي، وإن كان بعدد مشاريع أقل وفرص عمل محدودة. (بلومبيرغ)
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