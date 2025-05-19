فرنسا تستقطب استثماراً أجنبياً قياسياً

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في محاولة لتقديم صورة مشرقة عن مستقبل الاقتصاد الفرنسي، يُعلن الرئيس يوم الإثنين عن استثمارات أجنبية بقيمة 37 مليار (41.4 مليار دولار) خلال قمة "اختر " التي تجمع كبار قادة الأعمال في قصر ، وهي أعلى قيمة تُسجَّل منذ إطلاق القمة عام 2018.وتأتي هذه الخطوة وسط تباطؤ اقتصادي محلي وتحديات خارجية، من بينها الرسوم الجمركية الأميركية المُعلّقة حالياً والتي فرضها الرئيس الأميركي السابق ، إلى جانب عجز عام متفاقم ونمو منخفض.وقال الفرنسي إن الاستثمارات تمثل "إعادة نشر للقوة الصناعية "، مشيراً إلى أن 17 مليار يورو من إجمالي المبلغ تم الإعلان عنها سابقاً في قمة للذكاء الاصطناعي في فبراير.على الرغم من انخفاض في للعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير لشركة " آند يونغ"، حافظت فرنسا على موقعها كأول وجهة أوروبية للاستثمار الأجنبي، وإن كان بعدد مشاريع أقل وفرص عمل محدودة. (بلومبيرغ)