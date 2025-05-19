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إقتصاد

مصر.. متى تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 23:00
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أعرب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عن تفاؤله بإتمام المراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد 2025/2026، مشيرًا إلى أن القاهرة تتوقع صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري.
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كما أشار الفقي إلى احتمالية حصول مصر على الدفعة الأولى من التمويل الاستثنائي ضمن برنامج "الصلابة والاستدامة" بقيمة 350 مليون دولار من أصل 1.3 مليار، وذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتناولت المباحثات الجارية مع بعثة الصندوق عدة ملفات، من بينها تقييم برنامج الطروحات الحكومية، وأسباب بطء تنفيذه، إلى جانب مراجعة مؤشرات الأداء الكمي والمعايير الهيكلية المتفق عليها.

يُذكر أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تمويلًا إجماليًا بقيمة 8 مليارات دولار، موزعًا على عدة شرائح، لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
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