النفط يرتفع وسط مؤشرات على تعثر محتمل للاتفاق النووي بين أميركا وإيران

Advertisement

ارتفعت أسعار ، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على تعثر محتمل في المحادثات بين وإيران بشأن برنامج ، وتراجع احتمالات تدفق مزيد من إمدادات الخام إلى السوق العالمية.وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا إلى 65.66 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 16 سنتًا إلى 62.85 دولار.ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الاثنين، عن نائب للشؤون السياسية، ، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي إلى أي نتيجة" إذا أصرت على وقف طهران الكامل لعمليات تخصيب اليورانيوم، وفق وكالة " ".