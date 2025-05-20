23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط يرتفع وسط مؤشرات على تعثر محتمل للاتفاق النووي بين أميركا وإيران
Lebanon 24
20-05-2025
|
00:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على تعثر محتمل في المحادثات بين
الولايات المتحدة
وإيران بشأن برنامج
طهران
النووي
، وتراجع احتمالات تدفق مزيد من إمدادات الخام
الإيراني
إلى السوق العالمية.
Advertisement
وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا إلى 65.66 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 16 سنتًا إلى 62.85 دولار.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الاثنين، عن نائب
وزير الخارجية الإيراني
للشؤون السياسية،
مجيد تخت روانجي
، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي إلى أي نتيجة" إذا أصرت
واشنطن
على وقف طهران الكامل لعمليات تخصيب اليورانيوم، وفق وكالة "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار وسط تفاؤل بمحادثات أميركا وإيران
Lebanon 24
أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار وسط تفاؤل بمحادثات أميركا وإيران
20/05/2025 11:00:09
20/05/2025 11:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المحادثات النووية بين وفدي أميركا وإيران في روما انطلقت قبل نصف ساعة (الحدث)
Lebanon 24
المحادثات النووية بين وفدي أميركا وإيران في روما انطلقت قبل نصف ساعة (الحدث)
20/05/2025 11:00:09
20/05/2025 11:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: نراقب مع بريطانيا وألمانيا عن كثب المحادثات النووية بين أميركا وإيران
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: نراقب مع بريطانيا وألمانيا عن كثب المحادثات النووية بين أميركا وإيران
20/05/2025 11:00:09
20/05/2025 11:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية عُمان: المحادثات بين أميركا وإيران تكتسب زخما "والاتفاق صار الآن ممكنا"
Lebanon 24
وزير خارجية عُمان: المحادثات بين أميركا وإيران تكتسب زخما "والاتفاق صار الآن ممكنا"
20/05/2025 11:00:09
20/05/2025 11:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:45 | 2025-05-20
20/05/2025 02:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
01:56 | 2025-05-20
20/05/2025 01:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور لم يُبت.. وهذا ما يتم التحضير له في الشارع
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور لم يُبت.. وهذا ما يتم التحضير له في الشارع
01:45 | 2025-05-20
20/05/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. متى تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؟
Lebanon 24
مصر.. متى تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؟
23:00 | 2025-05-19
19/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مهنة وُلدت في حرب غزة.. شبانٌ يرمّمون "عملات نقدية"!
Lebanon 24
قصة مهنة وُلدت في حرب غزة.. شبانٌ يرمّمون "عملات نقدية"!
16:00 | 2025-05-19
19/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... ممثل لبنانيّ ينفصل عن زوجته: "رايحين انطلق ما مشي الحال"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ ينفصل عن زوجته: "رايحين انطلق ما مشي الحال"
10:17 | 2025-05-19
19/05/2025 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت بشدّة... لأوّل مرّة ناديا شربل تتحدّث عن إنفصال والديها: "هيك كانوا بالبيت" (فيديو)
Lebanon 24
بكت بشدّة... لأوّل مرّة ناديا شربل تتحدّث عن إنفصال والديها: "هيك كانوا بالبيت" (فيديو)
06:13 | 2025-05-19
19/05/2025 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مهرها يتجاوز الـ 60 مليون دولار.. ليس كويتيا هذا هو عريس "يومي" الثري (صور)
Lebanon 24
مهرها يتجاوز الـ 60 مليون دولار.. ليس كويتيا هذا هو عريس "يومي" الثري (صور)
04:48 | 2025-05-19
19/05/2025 04:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. مذيعة الـ"ام تي في" تعلن عن خطوبتها
Lebanon 24
بالصور.. مذيعة الـ"ام تي في" تعلن عن خطوبتها
06:33 | 2025-05-19
19/05/2025 06:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟
04:23 | 2025-05-19
19/05/2025 04:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:45 | 2025-05-20
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
01:56 | 2025-05-20
الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
01:45 | 2025-05-20
رفع الحد الأدنى للأجور لم يُبت.. وهذا ما يتم التحضير له في الشارع
23:00 | 2025-05-19
مصر.. متى تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؟
16:00 | 2025-05-19
قصة مهنة وُلدت في حرب غزة.. شبانٌ يرمّمون "عملات نقدية"!
14:33 | 2025-05-19
جابر: أمام الصناعة اللبنانية اليوم فرصة ممتازة
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
20/05/2025 11:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
20/05/2025 11:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
20/05/2025 11:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24