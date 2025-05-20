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إقتصاد
الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
20-05-2025
|
01:56
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تراجعت أسعار
الذهب
، اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع طفيف للدولار وتفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين
روسيا
وأوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
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وبحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 3215.50 دولار.
وسجّل الدولار تعافيًا طفيفًا بعدما لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المُسعّر بالدولار أقل
جاذبية
لحائزي العملات الأخرى، وفقا لـ"
رويترز
".
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